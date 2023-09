General Torres acepta imputación de la JEP y responsabiliza a presiones de Montoya

En la Audiencia de Reconocimiento de la JEP por 303 falsos positivos en Casanare, el general Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 del Ejército, aceptó públicamente la imputación de la magistratura como máximo responsable por ese fenómeno criminal.

“Me convertí en el líder de esa organización criminal (…) de manera libre y voluntaria y consciente de mi posición y mis obligaciones asumo con vergüenza el señalamiento de máximo responsable y autor mediato por homicidio de persona protegida y desaparición forzada” sentenció ante el auditorio, aunque no admitió haber dado órdenes para cometer los homicidios.

Además, cargó fuertemente contra el general (r) Mario Montoya, como comandante del Ejército y otros superiores, asegurando que sus presiones incidieron en la ocurrencia de los asesinatos de civiles.

“Mi reconocimiento y responsabilidad como lo he manifestado se fundamenta por las presiones permanentes que realizaba a mis subordinados dando prelación a las muertes en combate (…) las presiones constantes venían desde el comandante del Ejército Mario Montoya, de la Cuarta División, señor general Guillermo Quiñonez y mías. Estas exigencias incidieron en que algunos miembros de la Brigada nos llevaron y encaminaron a lograr objetivos operacionales a toda costa sin medir la consecuencia de nuestros actos”, afirmó el general Torres Escalante.

Asimismo, aceptó haber cometido fraude a la justicia, al haber sobornado al teniente (r) Marco Fabían García Céspedes con 45 millones de pesos para que cambiara sus acusaciones en su contra. Lo polémico, es que según Torres le pagó para que “dijera la verdad” porque estaba diciendo mentiras, y lo camufló como “una ayuda”.

“Reconocer que soy responsable de entregar el dinero que dice el teniente García cuando se encontraba detenido en el CRM, eso fue en 2013 y 2014. Lo hice sabiendo que estaba cometiendo un acto ilegal, pero lo hice porque yo todavía estaba en servicio activo y la única persona que había declarado era el teniente García con declaraciones que no correspondían a la realidad”, señaló.

Adicionalmente, el general Torres Escalante expresó que asume responsabilidad por no haber permitido que el coronel (r) Henry Acosta Pardo se sometiera al polígrafo que le había sido enviado por la Cuarta División. De acuerdo con la posición del general (r) no permitió la participación del coronel Acosta por un asunto de “ego” y “soberbia” porque no le habían avisado.