Fiscalía pidió precluir la investigación por la muerte del hijo de Jorge Pizano

La Fiscalía General de la Nación le pidió a un juez de la República que precluya la investigación por la muerte de Alejandro Pizano, hijo de Jorge Enrique Pizano, por considerar que su fallecimiento fue accidental al tomar agua saborizada mezclada con cianuro.

La muerte de Alejandro Pizano se presentó tres días después que su padre Jorge Pizano falleciera de un infarto mientras se encontraba en su residencia, el 8 de noviembre de 2018.

Cabe recordar que, Jorge Pizano era considerado como una de las piezas clave de la investigación por el entramado de corrupción de Odebrecht, pues su cargo de ‘controller’ de la concesión Ruta del Sol II, le permitió conocer qué ocurrió con el pago de sobornos y demás hechos irregulares en materia de contratación.

El 21 de julio de 2022, la Fiscalía archivó la investigación por la misteriosa muerte del Supervisor Especial de la Ruta del Sol II.

En una carta del 27 de agosto de 2018 que Pizano dirigió al entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le pidió que ordenara medidas de protección para garantizar su integridad y la de su familia.

“Me dirijo a usted, señor fiscal general de la Nación de manera extremadamente urgente y bajo el amparo de las garantías constitucionales que me cobijan, para que sea su despacho quien ordene directamente medidas de seguridad física para mí y mi familia dado la información revelada por los medios de comunicación sobre mis advertencias e informes detallados de las irregularidades de Odebrecht en la Ruta del sol II , que hoy tienen en la cárcel a muchos que intervinieron en los actos ilícitos denunciados por mi en dicha empresa; declaraciones que brinde en la fiscalía No 80 como en el tribunal de Arbitramento entre la ANI y La Concesionaria Ruta del Sol SAS como en la S.I.C..”, a partes de la carta.

Igualmente, recalcó que sería testigo en investigaciones por el escándalo de corrupción trasnacional de Odebrecht y mencionó a la entonces fiscal Amparo Cerón, quien integró la terna que recientemente fue cambiada por el presidente de la República, Gustavo Petro, para elegir al nuevo jefe de la Fiscalía General de la Nación.

“Así mismo que seré llamado como testigo en dichas investigaciones y juicios que se llevarán a cabo por parte de la Fiscalía No 80; ya que la petición elevada el día 14 de agosto de 2018 a la fiscal No 80 Amparo Cerón fue tramitada por esta a la dirección de protección; Dirección que personalmente me indicó el día 23 de agosto de 2018 que no se me daría protección física alguna, ya que el programa no lo ofrece y que es potestad del fiscal general de la Nación acceder o no a esta solicitud, anexo documentos respectivos”.

Pizano agregó que “dado la gravedad de los hechos que denuncie y que puse de presente y que soy testigo para misma Fiscalía solicito respetuosamente a su despacho que se me brinde protección física a mi familia en Colombia y preventiva a mi familia que reside en el exterior”.

El ‘controller’ de la Ruta del Sol finalizó esa carta asegurando que, en caso de que se le otorguen las medidas de protección, él no podría atestiguar.

Precisamente, por las condiciones extrañas en las que murió Alejandro, se inició la investigación.

En 2020 la Fiscalía archivó la investigación, por considerar que la causa fue accidental. Sin embargo, la Procuraduría alegó que esa decisión fue apresurada.

El próximo 24 de noviembre, el abogado Miguel Ángel del Río, quien representa judicialmente a los familiares de Pizano, presentará las pruebas irrefutables que dice tener para demostrar que la muerte no fue accidental, como lo considera la Fiscalía.

El reconocido penalista además señaló que, tiene un testigo clave que contará la verdad sobre la manipulación que hubo en materia probatoria para frenar la investigación en la Fiscalía de esa época.