Partido Verde tiene que dar el paso a la independencia del Gobierno: Katherine Miranda

En diálogo con Sigue La W la representante a la Cámara Katherine Miranda se refirió a los canales de comunicación rotos con el presidente Gustavo Petro y con el Pacto Histórico.

“Le he mandado razones al presidente Petro pero no escucha. Al presidente en su momento le dije con mucho cariño que no iba a sacar adelante esta reforma a la salud, pero parece que no nos escuchan mucho en el Gobierno, solamente hemos tenido la oportunidad de sentarnos una vez con el ministro de Salud. La comunicación ha sido difícil” afirmó.

Frente a los cuestionamientos de sus detractores por estar más cerca de los congresistas uribistas como Miguel Polo Polo, que del Gobierno al que ella misma ayudó a elegir, Miranda aseguró que el debate con argumentos sobre las diferencias por el presidente Petro no se pueden reducir a un video circunstancial:

“Yo no controlo a Miguel Polo Polo ni a ningún congresista. nosotros sugerimos a la plenaria salirnos del debate de la reforma a la salud porque el presidente Andrés Calle rompió el acuerdo para votar artículo por artículo. No nos vengan a decir que estábamos al lado. Es facilista y ridículo reducir el debate a ese video”.

Agregó que el Gobierno no puede pretender hacer lo mismo que criticaron durante la presidencia de Iván Duque:

“Hemos visto el ‘Anatolio vote sí’ y se cree que ser coalición del Gobierno es no tener crítica. Eso se ha dado en otros gobiernos”.

La congresista aseguró que seguirá adelante con sus críticas pues no puede quedarse callada frente al trámite de las reformas por parte de una bancada que “todo lo ve color de rosa” y aplaude todo lo que diga el presidente Petro sin ningún tipo de autocrítica.

“A mí me cuestiona mucho ver congresistas del Pacto Histórico que no han hecho una sola intervención en la reforma a la salud, pero por redes sociales nos atacan a nosotros. Lo hacen en redes sociales y nunca piden la palabra. Invito a un debate”, afirmó Miranda.

Entre tanto, la congresista expresó que el Partido Verde no tiene un jefe político por esta razón sus integrantes son libres para votar y argumentar sus decisiones. Sin embargo considera que es momento de tomar otro camino distinto a la coalición.

“El partido no tiene una disciplina de perros, respeta la decisión de cada integrante respetando los argumentos. A mí no me obligan a votar sin pensar (...) El Partido Verde tiene que dar el paso a la independencia del Gobierno”, aseguró.

Frente a los cuestionamientos de una supuesta estrategia de sabotaje al gobierno Petro para abrirle camino a la candidatura presidencial de Claudia López, Miranda afirmó:

“He sido bastante crítica con Claudia López, la respeto la admiro como mujer pero políticamente no estoy cercana a ella. He sido bastante crítica con su administración. Quieren reducir nuestros argumentos muy valiosos a unos simples cálculos políticos”.