Pico y placa en Bogotá para el 24 y 25 de diciembre: ¿Qué carros podrán salir?

El pico y placa es una medida de restricción vehicular que se aplica en Bogotá con el fin de reducir la congestión y la contaminación ambiental. Desde el 1 de enero de 2023, el pico y placa funciona bajo el modelo de placas pares e impares, que consiste en que los vehículos particulares solo pueden circular en días alternos, según el último dígito de su placa.

Esta medida rige de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., y tiene algunas excepciones para vehículos eléctricos, híbridos, de transporte escolar y de personas con discapacidad, entre otros. Según la Secretaría de Movilidad, el objetivo del pico y placa es mejorar la movilidad, incentivar el uso del transporte público y fomentar la cultura ciudadana.

Quienes incumplan el pico y placa deberán pagar una multa de $522.900.

Para la época decembrina la medida permanece activa tal como ocurrió el resto del año, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Movilidad, en el calendario de pico y placa que maneja la entidad en su página web.

Sin embargo, surge la duda de su justamente en la Navidad, 24-25 de diciembre, habrá pico y placa. La respuesta es sí.

¿Cómo funcionará el pico y placa el 24 y 25 de diciembre?

Lo primero que se debe aclarar es que en Bogotá solo un día habrá pico y placa. El 24 no, pero el 25 sí. El 24 no tendrá restricción de movilidad al ser domingo, estos días no se aplica esa medida.

Sin embargo, el 25 de diciembre, al ser lunes festivo sí tendrá pico y placa, esta vez, regional.

¿Cómo será el pico y placa regional para el 25 de diciembre?

La Alcaldía de Bogotá explicó que en su página web que “la Secretaría de Movilidad confirmó que este lunes festivo 25 de diciembre aplicará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá”.

En ese sentido, explica la Alcaldía, mencionan que de la siguiente forma funcionará el pico y placara regional para el lunes festivo del 25 de diciembre.

“Entre las 12:00 m. y las 4:00 p.m., solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par, y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. lo podrán hacer los vehículos de placas impares”, dice la entidad.

Y así mismo, que “antes de las 12:00 del día y después de las 8:00 p.m. no hay restricción”.