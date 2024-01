MinCultura invita a celebrar la recuperación de la espada de Simón Bolívar

El Ministerio de Cultura envió un comunicado que invita a conmemorar los 50 años de la recuperación de la espada de Simón Bolívar en el Museo Nacional y en la Quinta de Bolívar, hecho que ha sido foco de críticas por parte de varios sectores, que reconocen este acontecimiento como una acción armada llevada a cabo por el M-19 en 1974, cuando fue robada de la Quinta de Bolívar dicha espada.

Francisco Flores, director del Archivo General de la Nación, aseguró en la W que lo que el Ministerio de Cultura quería hacer era un ejercicio de memoria “en un ejercicio de recuperación de memoria histórica de lo que puede llamarse la apropiación de la espada por el M-19. Lo que queremos es contar la historia de la espada de Bolívar, que narra parte de la historia del país” aseguró.

Además, manifestó que hay que dialogar sobre los procesos históricos para no quedarnos con una versión única de estos “es un ejercicio en donde la ciudadanía también interviene, hay que mostrar todas las facetas y visiones que emite un conjunto de historias más allá de la violencia”, aseguró.

La conmemoración organizada por el Gobierno generó enorme debate entre sectores políticos que no ven con buenos ojos la “resignificación” de ese hecho histórico. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, afirmó que el M-19 fue una organización terrorista por lo cual no comparte que se le dé un estatus “heroico”.

“A mí me preocupa muchísimo porque resulta que aquí no estamos celebrando la entrega de la espada de Bolívar, sino que estamos celebrando el robo de la espada de Bolívar, perpetrado por un grupo terrorista. A uno no se le puede olvidar que el M-19 fue quien inauguró el secuestro en Colombia, fue el que inauguró el asesinato de líderes sindicales y al país se le ha ido olvidando, porque este es un país sin memoria”, precisó.

Asimismo, la congresista manifestó que “se está volviendo ejemplo una cosa que debería ser rechazada por toda la sociedad”, al tiempo que cuestionó que al evento no hayan sido convocados sectores que no comparten la lucha armada de esa guerrilla, a la que perteneció el actual presidente de Colombia.

“Gustavo Petro no fue elegido porque fuera del M-19; fue elegido porque la gente se olvidó o no supo que fue parte del M-19 y yo creo que eso es un tema que no es menor. Cuando le presentan a este país como un hecho heroico un robo perpetrado por un grupo terrorista que asesinó, que torturo líderes sindicales, que cometió actos terroristas, que se tomó el Palacio de Justicia, estamos reescribiendo la historia y la estamos escribiendo mal”, concluyó.

