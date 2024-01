En este momento no está en riesgo: Carlos F. Galán sobre abastecimiento de agua en Bogotá

Este domingo 29 de enero el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio a conocer oficialmente que el incendio que se encontraba activo en el cerro El Cable fue controlado.

“Podemos afirmar que el incendio en el cerro El Cable está controlado. Ahora bien, no significa que no tenga puntos calientes, inclusive algunos focos que son especies de islas que hay en zonas que bien ya se quemaron o tienen una ronda hídrica, pero no generan riesgo de que se expanda el incendio”, expresó el alcalde.

En ese sentido, el mismo alcalde Carlos Fernando Galán conversó en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre ese anuncio en los cerros orientales de la ciudad, y así mismo, sobre el impacto del Fenómeno de El Niño en la capital del país.

“Han sido ocho días difíciles, particularmente para quienes han estado en los cerros”, recalcando que estas mismas personas “han hecho un trabajo extraordinario. Bomberos y todos los que acompañaron trabajando durísimo, el general Morales estuvo muy pendiente en el PMU, la Policía, la Fuerza Aeroespacial”, comentó el alcalde.

Mencionó que ayer se tuvieron “7 helicópteros entre Fuerza Aeroespacial y Policía, se hicieron cerca de 147 descargas de agua”.

“Hay un esfuerzo extraordinario”, añadió.

En ese sentido, explicó que el balance es: “esta liquidado (incendio) el de la quebrada La Vieja, el otro (El Cable) está controlado; tenemos unos puntos calientes que están siendo atacados, pero no hay riesgo de que se expanda”, explicó.

Así mismo, el alcalde Galán explicó que se está en “un Fenómeno de El Niño que va a ser corto, pero muy intenso, entonces es probable que tengamos situaciones similares en las próximas semanas”.

Es por esto que, según mencionó, se están “tomando medidas preventivas en senderos, vamos a buscar reducir el tiempo en que los bomberos lleguen a esos puntos en los cerros, es un mejoramiento de senderos, de podas, de mejoramiento de senderos”, contó.

Y así, también “hacer uso de drones para estar vigilando los cerros e identificar puntos calientes”.

Finalmente, el alcalde se centró en el Fenómeno de El Niño, ya que según autoridades el Sistema Chingaza se encuentra en un nivel de 34,81% y quedan 2 meses de este fenómeno, según Ideam, por lo que surge la cuestión de la escasez de agua en la capital.

“El nivel del Sistema Chingaza esta con un nivel bajo efectivamente”, dijo.

Explicó que se está trabajando en complementar el Sistema Chingaza con el Sistema Norte para “tener el abastecimiento en los próximos meses porque se pronostica que no va a llover, sobre esa base estamos haciendo ese esfuerzo”, dijo.

Puntualizando que en Bogotá “hay un aumento en el consumo de agua en el ultimo mes”.

Y por eso, según puntualizó, se tiene “que reducir el consumo de agua, ser responsable y tomar medidas”, sin embargo, dijo: “en este momento no está en riesgo (abastecimiento), por eso debemos tomar todas las medidas para reducir el riesgo”, dijo.

