Parques, colegios y alumbrado público: los retos de infraestructura en Bucaramanga

Bucaramanga

Jorge García es el nuevo secretario de infraestructura de Bucaramanga y desde su cartera tendrá varios retos entre los que se destacan la entrega de los parque de dejó pendiente la administración anterior, las obras de mejoramiento en tres instituciones públicas del municipio y el alumbrado público, que viene con fallas desde hace varios años.

Parques de la ciudad como el García Rovira, San Francisco y Centenario han dilatado su entrega a la comunidad desde hace un par de semanas, de acuerdo al secretario de infraestructura, estas obras han tenido problemas tanto en los contratos por problemas administrativos y operativos.

“De parte de la dirección del alcalde tenemos el objetivo de terminar las obras, le estamos la cara a esto, no podemos decir que como el otro lo hizo mal yo no lo voy a hacer, no, la responsabilidad la asumimos, tenemos un tiempo para eso, tenemos equipos interdisciplinarios trabajando para dar respuesta sobre eso”, señaló García.

En el caso específico del parque Centenario dijo que se entregará pronto e incluso se está en diálogos con los vecinos para buscar que sean ‘guardianes’ de este espacio con el fin de que no se le de el uso inadecuado como para la prostitución o la venta de estupefacientes.

Sobre el parque San Francisco señaló que hay algunos inconvenientes que quedaron por parte de la administración anterior pero ya se está haciendo el ajuste al cronograma para que se reinicie el contrato nuevamente y pueda entregársele pronto de nuevo a la comunidad.

Otro de los grandes retos de esta administración es el mejoramiento en tres instituciones educativas del municipio, sobre todo la atención a las obras del colegio tecnológico Dámaso Zapato que ha sido perjudicado por unos arreglos, que manifiesta la comunidad educativa, no eran requeridos de manera urgente y que los ha perjudicado.

“Estoy de acuerdo de que no se debía demoler algo si no hacía parte consecutiva del alcance de la fase 1 del contrato pero uno debe entender que en este momento no debo cambiar lo que ya viene contratado porque si lo hago, lo más seguro, es que nos demoremos más tiempo y no es lo conveniente”, señaló el secretario de infraestructura.

Agregó que el reto es comenzar con la fase 2 y empezar con las obras del salón del laboratorio, cafetería y salón múltiple, además recalca que si bien eran edificios que debían tener mantenimiento, ahora el reto es terminar esta obra, “no es conveniente decir no lo hago porque sería demorar las obras”.

En el caso del alumbrado público que ha sido una constante en la preocupación de la comunidad en Bucaramanga y aseguró el secretario que una de las fallas que ha hecho que este servicio sea deficiente es que hay un mal llamado ‘cartel del cobre’ que se encarga de robarse los cables y revenderlos, al ser de cobre tiene muy buen valor y es uno de los daños principales que hay en la ciudad.

“Eso pasa en todos lados, en cabecera, en el centro, en el norte, los ladrones están pendientes de donde dejamos descuidado para robarse los cables”, puntualizó García.

Del contrato de tele gestión, mencionó que están analizando el contrato y aún no se han cambiado la totalidad de las luminarias, “se hablaba de hacer una intervención en aproximadamente 30 mil luminarias, Bucaramanga tiene un inventario de 50 mil luminarias, es un contrato muy amplio y delicado, el alumbrado inteligente tiene deficiencias, no es tan conveniente como decir lo recibo y seguimos con la fase 2″.

Finalizó el secretario con el tema de la malla vial en la ciudad y aseguró que se continúa en la Comuna 1 con la pavimentación que se está haciendo en convenio con el Batallón Caldas y además, se continuará tapando huecos en zonas álgidas de la ciudad.