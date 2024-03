Gobierno postula a Mery Janneth Gutiérrez como nueva presidente de Corferias

W Radio conoció que este lunes 18 de marzo se lleva a cabo la junta de la Cámara de Comercio de Bogotá en la que se tratan varios temas.

En medio de la junta, según informaron fuentes a La W en primicia, se puso sobre la mesa la posibilidad de la salida de Andrés López como presidente de Corferias, cargo en el que se ha desempeñado durante 14 años.

Además, se estableció que en caso de que López deje la Presidencia, el nombre que fue puesto a consideración como su reemplazo fue el de Mery Janneth Gutiérrez.

Es preciso recordar que, el 7 agosto de 2022, Gutiérrez fue inicialmente designada como ministra de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, dicho nombramiento jamás se materializó y Gutiérrez pasó a ser gerente de Programar Televisión, una de las programadoras de televisión concesionarias del Canal Uno.

En ese entonces, El Reporte Coronell dio a conocer una denuncia en contra de Gutiérrez por presunto conflicto de interés por, al parecer, haber sido la accionista mayoritaria de la empresa Programar Televisión y, por tanto, haber contratado con el Estado.

Posteriormente, Gutiérrez respondió a W Radio que su demanda fue contra la ANTV y no contra el MinTIC. Incluso, el presidente Gustavo Petro aseguró que, en caso de existir conflicto de intereses en temas específicos, Gutiérrez se declararía impedida.

Posteriormente, El Reporte Coronell reveló también la existencia de un acuerdo de accionistas de Programar Televisión, en el que la ministra Gutiérrez, socia mayoritaria de esa empresa, se comprometía a entregarle el 20 por ciento de esa compañía a Ruth Dary Forero, quien fuera alta funcionaria del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes.

Así respondió Mery Gutiérrez a El Reporte Coronell

Frente a la demanda que cursa en contra de la Autoridad Nacional de Televisión, Mery Gutiérrez ha declarado que “existe un conflicto de interés frente al proceso”, para el que ha solicitado se designe un ministro ad hoc que atienda el asunto cuando se requiera.

Reclamó que el periodista no ha sido transparente frente a su interés directo en el proceso “por los espacios de Canal UNO, que fueron adjudicados y actualmente son usufructuados por la sociedad “PLURAL comunicaciones” de la que hace parte NTC, empresa de la que es socio el doctor Coronell”.

Explicó que Ruth Forero no es ni ha sido accionista de Programar Televisión y afirmó que “el documento al que el doctor Daniel Coronell hace referencia se elaboró como parte de una operación comercial entre privados que finalmente no se consolidó, no fue aprobada por la superintendencia de sociedades, ni por el Tribunal Superior de Bogotá, sala civil”.

Además, explicó que el documento al que se refiere el Reporte Coronell es público, “hace parte del proceso civil (...) como puede acceder cualquier ciudadano, no se trata de nada secreto, guardado u oculto”.

Finalmente, aclaró que Ruth Forero culminó “su gestión como servidora pública en el año 2010 y solo dos años después 2012 se suscribió el fallido acuerdo”.