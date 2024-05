EE.UU. envía a Chipre más ayuda para Gaza tras puesta en marcha del muelle flotante

Ayuda humanitaria, referencia. (Foto: OREN ZIV/AFP via Getty Images) / OREN ZIV

Estados Unidos anunció este viernes 17 de mayo que tras la puesta en marcha del muelle flotante anclado frente a Gaza para llevar ayuda a ese enclave están llegando ya más camiones a Chipre con material humanitario para que sean distribuidos.

Esa infraestructura comenzó hoy a operar, en un momento en que, según la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés), la cifra de vehículos con comida y combustible que entran en Gaza ha descendido en las últimas dos semanas a niveles “peligrosamente bajos”, hasta apenas unos 100 al día, frente a los 600 que se necesitarían para abordar la situación de hambruna.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, apuntó en una conferencia de prensa que las autoridades israelíes supervisarán los cargamentos y los introducirán en los barcos que participen en ese corredor marítimo humanitario.

“Una vez en Gaza, la ayuda será distribuida por Naciones Unidas” y otras organizaciones, precisó.

El representante de la Administración demócrata se congratuló de que en menos de dos meses se haya podido poner en marcha ese operativo: “Es un esfuerzo humanitario y al contrario de lo que se ha dicho, particularmente en la región, está diseñado exclusivamente para la entrega de ayuda humanitaria”.

Kirby dijo no temer que las autoridades israelíes puedan sabotear el proceso. “De hecho, están ayudando a llevar el material a tierra y luego a Gaza”, sostuvo.

El pasado abril, un ataque contra un convoy de la ONG World Central Kitchen, del chef español José Andrés, se cobró la vida de siete trabajadores de esa organización.

“(Los israelíes) Lo investigaron, despidieron a gente que pensaron que era responsable y se disculparon”, apuntó Kirby sobre las pesquisas abiertas por Israel, que concluyeron que lo sucedido fue un “error” al creer que en él viajaban dos milicianos armados de Hamás.

El portavoz destacó que hay un “robusto plan de seguridad” en marcha en torno al despliegue de ayuda a través del muelle y apuntó que se mantienen vigilantes a “potenciales amenazas”.

Desde Usaid se recordó además de que ese muelle no sustituye los puntos fronterizos terrestres de Gaza.

“Cada vez que un paso no está abierto, que los camiones no se mueven o que la ayuda no puede ser distribuida con seguridad aumenta el terrible coste humano de este conflicto”, alertó su administradora, Samantha Power.