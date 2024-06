Alcalde Galán reitera que pedirán que final en El Campín tenga hinchada del Bucaramanga

Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó a través de sus redes sociales un video en el que reiteró que la final de la liga colombiana entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín tendrá hinchada visitante.

“Vamos a honrar lo acordado. En la Comisión de Fútbol, Bogotá pedirá que la hinchada del Bucaramanga pueda estar el sábado en El Campín”, dijo.

Asimismo, señaló que, para vivir la fiesta del fútbol, se instalarán pantallas gigantes en el Parque Simón Bolívar “para que todos los hinchas puedan disfrutar de la gran final y del partido amistoso Colombia – Bolivia”.

Es de esta manera que Galán recordó que la Comisión de Fútbol decidió que en el partido de vuelta de la final sí podía haber hinchada visitante.

De esta manera, detalló que los hinchas del Bucaramanga se ubicarían en la tribuna noroccidental del estadio Nemesio Camacho el Campín.

Vamos a honrar lo acordado. Mañana, en la Comisión de Fútbol, Bogotá va a pedir que la hinchada del Bucaramanga pueda estar el sábado en El Campín. Además habrá pantallas gigantes en el Parque Simón Bolívar para que todos los hinchas puedan disfrutar por @WinSportsTV de la gran… pic.twitter.com/nVCDftEp4Y — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 10, 2024

¿Qué dicen desde Santa Fe?

En diálogo con La W, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, explicó qué pasó en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, en donde algunos hinchas del conjunto ‘cardenal’ recibieron malos tratos.

“Una vez terminado el partido hubo una invasión masiva a la cancha. Por esto los directivos de Santa Fe que estábamos viendo el partido en el palco decidimos bajar porque uno no sabe. Fuimos, la logística se volvió agresiva y usaron la fuerza para no dejarnos ingresar (…) Nosotros lo único que queríamos era protegernos para que no fuera a pasar nada”, señaló Méndez.