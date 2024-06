“El ELN me dijo que mi secuestro fue planeado”: Karina Ramírez, sargento del Ejército

Karina Ramírez, sargento del Ejército que fue secuestrada el año pasado por ELN con sus dos hijos, habló en exclusiva para los micrófonos de La W e hizo fuertes denuncias contra la institución.

“Durante mi secuestro, los comandantes del ELN fueron enfáticos en decir que mi secuestro fue planeado, inclusive cuando mi vehículo fue detenido, me dijeron que me demoré mucho para llegar, que me estaban esperando. Lo hablo ahora porque vengo presentado desde el momento de mi liberación una persecución constante en mi contra”, dijo para iniciar.

¿Quién ordenó su secuestro?

De acuerdo con la sargento, los comandantes del ELN le comentaron que “en estos momentos estamos en un proceso de paz, las Fuerzas Militares están en caída y necesitan levantar un poco la perspectiva que tiene el pueblo colombiano hacia el Ejército”.

Añadiendo que solo estaban cumpliendo órdenes, “durante mi secuestro hubo tres personas encapuchadas que nunca hablaron, el comandante del ELN me los presentó diciéndome ‘salude a sus compañeros. Ellos son militares sargento, reaccione’, ahí yo quedé sorprendida y me dijeron que eran de mi mismo uniforme y que también trabajaban para el Ejército”.

Escuche la entrevista completa a continuación: