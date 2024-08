JEP acredita a más de 30 víctimas de atentado de Farc contra la posesión de Uribe

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó a 31 víctimas del atentado con rockets que dejó 27 muertos y decenas de heridos, el cual fue lanzado por las Farc dirigido contra la ceremonia de posesión del expresidente Álvaro Uribe en su primer periodo en 2002.

Los rockets terminaron impactando otros lugares y matando civiles, entre ellos habitantes de la calle del cartucho.

Dentro de las víctimas que fueron reconocidas y que participarán dentro del caso número 10 (crímenes no amnistiables cometidos por las Farc) se encuentran por ejemplo un hombre de 69 años de nombre Henry Moreno, quien se desempeñaba como reciclador y uno de los impactos le hizo perder una pierna.

“Después de que he ido todos estos años a siete entidades y todas me han dicho que mi caso está perdido, que para mí no hay nada, pero siempre pensé que debía haber algo, alguien (...) no es lo mismo trabajar con una pierna que con dos” dijo Moreno.

Estas víctimas participarán en el proceso en la JEP dentro de diversas etapas, entre ellas las audiencias a las que fueron citados exjefes de las Farc a responder y contar la verdad del atentado. Hay casos escalofriantes como el relato de una madre (uno de los cohetes cayó sobre su casa en el barrio La Estanzuela) y la escena que vio con sus ojos tras el impacto es de terror.

“Subí al tercer piso y vi a mi hija encima del marco de una puerta (...) debajo de ella había dos niñas muertas”, narró Diana Milena Ochoa, quien perdió su trabajo y tuvo que pedir dinero en la calle y dedicarse a la venta de dulces para poder costear tratamientos médicos.

Para poder encontrar a estas personas y vincularlas al caso, la JEP ordenó inspeccionar las secretarías de Salud e Integración de la Alcaldía de Bogotá; la Alcaldía local de San Cristóbal y el Batallón de Infantería número 37 ‘Guardia Presidencial’ del Ejército, así como a diversas bases de datos.