“Que Pegasus se hiciera a espaldas de Iván Duque me parece poco creíble”: Mauricio Jassir

En La W, con Julio Sánchez Cristo, estuvieron Eduardo Pastrana, profesor del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, y Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la facultad de Estudio Internacionales de la Universidad del Rosario, quienes analizaron el caso Pegasus y sus implicaciones para el país.

¿Adquisición de Pegasus se hizo a espaldas del presidente Duque y sus ministros?

Tanto para Pastrana como para Jassir no es creíble que la adquisición del software espía Pegasus se hiciera sin el conocimiento del entonces presidente Iván Duque, del Ministerio de Defensa y de la cúpula militar.

“Este tipo de acuerdos son de carácter político, por eso son de cooperación, pero sí deben someterse a la verificación del Congreso. Estos son acuerdos que se dan entre agencias estatales, pero normalmente son coordinados por el Ejecutivo, sobre todo por la sensibilidad en materia de seguridad y el valor de los equipos que se entregaron (…). Eso requiere un informe directo al alto mando militar y debe reportarse al jefe del ejecutivo”, afirmó Pastrana.

Agregó que las agencias colombianas son responsables de notificar periódicamente al donante, en este caso Estados Unidos, el uso que se le da a estos equipos.

Por su parte, Jassir calificó esto como algo “casi imposible”, pues el expresidente Duque era cercano a la fuerza pública.

“Estamos hablando de un presidente que era afecto a la fuerza pública, uno que conocía muy bien el tema de defensa, no hablamos de un mandatario ajeno al sector. En ese ambiente, que no se hubieran enterado y que se hiciera a espaldas de Duque me parece poco creíble”, señaló.

Mencionó también que en la versión entregada por el diario El Tiempo “hay muchas contradicciones” y no tiene nada que ver con la versión de Haaretz por un periodista independiente.

“Decir que la adquisición de un software especial para hacer inteligencia en materia de narcotráfico es muy raro. El enfoque de la noticia es que como Estados Unidos sabía no es grave; lo contrario, si EEUU sabía, quiere decir que un país tercero toma decisiones que afectan a nuestro país”, indicó.

Finalmente, Jassir aseguró “no es posible que no nos hagamos la pregunta de dónde estaba Iván Duque. Aquí tienen que salir a dar explicaciones”.

“Si es para labores de inteligencia contra el narcotráfico, ¿por qué no se dijo?”.

¿Qué permite hacer espionaje con autorización de un juez?

Sobre este punto, Pastrana explicó que en la actualidad hay normas y marcos jurídicos claros para operaciones militares y de Policía en este sentido, sobre todo las de inteligencia, por lo que “si no se hace así, se están violando las leyes”.

“Uno de los grandes rumores dice que se usó para espiar la campaña del presidente actual (Petro). Alguno de los oficiales que pudo participar en esta actividad alertó a un cercano al presidente de que esto se produjo y por esto el mandatario tomó la decisión de dar de baja a muchos de los generales que estaban ligados a estas actividades”, añadió.

Escuche la entrevista completa a continuación

Play/Pause “Que Pegasus se hiciera a espaldas de Iván Duque me parece poco creíble”: Mauricio Jassir 25:49 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1731073405_933_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Escuche La W EN VIVO a continuación