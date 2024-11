“No puedo estar de acuerdo con esa letra”: Federico Gutiérrez reaccionó a +57

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su desacuerdo con la polémica letra de la canción ‘+57′, interpretada por varios artistas urbanos, en su mayoría paisas, debido a una frase que menciona “Una mamasita desde los fourteen”.

La expresión ha generado rechazo, especialmente por su posible vinculación con temas sensibles como la explotación infantil.

En entrevista con La W, Gutiérrez afirmó que no apoya este tipo de mensajes, los cuales considera contrarios a la lucha que lleva a cabo la administración local para proteger a la niñez y combatir la explotación sexual infantil.

El alcalde enfatizó la importancia de no “romantizar” temas relacionados con la explotación de menores ni el consumo de drogas. “Nosotros damos una lucha muy fuerte aquí justamente para la protección de nuestra niñez”, señaló.

Además, el alcalde aprovechó para invitar a los artistas involucrados en +57, a crear una canción que refleje los valores positivos de Medellín y envíe un mensaje en contra de la explotación sexual.

Gutiérrez comentó que, si se unen nuevamente, podrían “construir una letra que represente a Medellín de forma positiva y se enfoque en apoyar la lucha contra la explotación infantil”.

Karol G se disculpó por la letra

Tras la controversia, la cantante Karol G, una de las intérpretes de la canción, ofreció disculpas públicas por el impacto negativo que pudo haber tenido la letra de +57. En un comunicado, la artista recordó que se ha involucrado en proyectos sociales que impacten de manera positiva a la comunidad.

“Me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho que aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, expresó Karol G.