Dj Tiësto anunció concierto en Colombia: fecha, lugar y boletería

Desde sus primeros pasos en la música en 1984, Tiësto ha construido una carrera que lo ha transformado en una de las figuras más influyentes y reconocidas de la música electrónica a nivel mundial.

Originario de los Países Bajos, Tijs Michiel Verwest, conocido como Tiësto, fue uno de los pioneros en llevar la música trance y electrónica desde los clubes europeos hasta los escenarios más grandes del planeta.

Para los fanáticos del trance en Colombia, Dj Tiësto llega a Bogotá el próximo 25 de enero de 2025, se presentará en el Movistar Arena, y será una oportunidad única de vivir la experiencia de uno de los DJs más grandes de todos los tiempos.

Tiësto presentará un set lleno de clásicos como “Traffic” y “Red Lights”, así como su reciente sencillo “Waterslides”, junto a Absolutely y Rudimental. Los espectadores pueden esperar un espectáculo de luces y efectos visuales que acompañarán cada mezcla.

La boletería para este evento tiene una preventa especial para clientes de Movistar, desde el 13 de noviembre hasta el 15 de noviembre, y otra preventa exclusiva para Bancos Aval y la billetera digital dale! el 14 de noviembre. La venta general se abrirá el 16 de noviembre.

La carrera de Tiësto

A principios de su carrera, Tiësto exploró diversos nombres artísticos, lanzando material discográfico como Da Joker y DJ Limited en los años 90. Fue en 1997 cuando fundó Black Hole Recordings junto con Arny Bink, un sello que marcó el inicio de las series “Magik Muzik” y “In Search of Sunrise”, que se convertirían en icónicas para los amantes del trance. Con sus mezclas, Tiësto capturó un sonido innovador que atrajo a un público masivo, consolidando un nuevo estándar en la música electrónica.

Su carrera dio un salto en el año 2000 con el lanzamiento de “Summerbreeze”, un álbum compilatorio que incluía su versión de la canción “Silence” de Delerium junto a Sarah McLachlan. Este tema fue clave para exponer su talento a una audiencia mucho más amplia, llevando el trance de las pistas de baile al mainstream. Luego, en 2001, su álbum debut en solitario, In My Memory, le otorgó una serie de éxitos que establecieron su reputación como una estrella en ascenso.

La magnitud de la carrera de Tiësto quedó inmortalizada cuando, en 2004, fue el primer DJ en actuar en la ceremonia de apertura de unos Juegos Olímpicos. Su presentación en los Juegos Olímpicos de Atenas fue un momento histórico que selló su influencia, no solo en la música electrónica, sino también en la cultura pop global. El álbum The Parade of the Athletes, que surgió de este evento, capturó la energía y emoción de su actuación, conectando con audiencias de todos los rincones del mundo.

La dedicación de Tiësto a la música va más allá de los escenarios. En 2006, fue nombrado embajador de la fundación Dance4Life y lanzó el tema “Dance4Life” junto a Maxi Jazz, una canción con la que apoyó la concienciación sobre el VIH/sida. A lo largo de su carrera, también lanzó varios álbumes de estudio, incluyendo Elements of Life en 2007, que alcanzó el número uno en las listas de electrónica de Estados Unidos y le valió una nominación al Grammy.

Tiësto no se limita al trance. Con su cuarto álbum, Kaleidoscope (2009), y los subsecuentes volúmenes de la serie Club Life, el DJ neerlandés exploró nuevos sonidos, desde el house progresivo hasta el trance, capturando la atención de nuevas generaciones de fanáticos. Esta evolución continua es una de las razones por las cuales Tiësto se mantiene relevante en un género en constante cambio, siendo un referente para nuevos talentos y colaborando con artistas de renombre como Calvin Harris, Post Malone y Martin Garrix.

En 2009, también fundó su sello Musical Freedom Records, donde continúa lanzando sus trabajos actuales.