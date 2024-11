¿Monómeros podría causar grietas en las relaciones Colombia-Venezuela?

Gustavo Petro y Nicolás Maduro. (Photo by PEDRO RANCES MATTEY/AFP via Getty Images)

El presidente de la República, Gustavo Petro, le envió una carta al ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, Álex Saab, en donde le expresó su inconformismo con la privatización de la empresa Monómeros.

“Por más de cinco décadas, la empresa pública Monómeros ha beneficiado a los campesinos y campesinas colombianas y venezolanas mediante la producción y venta de insumos agrícolas a un precio justo. Actualmente, la comercialización de urea de Monómeros garantiza a millones de familias venezolanas y colombianas la productividad de sus tierras y les asegura ingresos suficientes para llevar una vida digna”, escribió Petro.

Asimismo, esta decisión llevó a la renuncia del directivo de Monómeros Rodrigo Ramírez.

Ante esto, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, analizó la postura del presidente Petro ante la privatización de Monómeros.

“¿Por dónde se romperá la pita con Venezuela? ¿por qué el presidente Petro no espera que pase lo que tiene que pasar? Lo lógico es que Petro espere hasta enero (…). Haber adelantado el tema de Monómeros es una señal inequívoca de que el presidente sabe algo que nosotros no”, expresó Sánchez Cristo.

Y es que el director de La W reveló que esta posición del mandatario de los colombianos tiene que ver con Estados Unidos y el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, destacando

“Esto ya lo sabe el presidente y por eso no está esperando a que en enero no haya actas. Él (Petro) ha dicho ‘o me muestran las actas o no reconozco ese gobierno’. Que haya mandado la carta contra el negocio de Monómeros es porque él sabe algo”, concluyó.