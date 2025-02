‘Conclave’ y ‘The Brutalist’ empatan en los BAFTA a dos días del fin de las votaciones de los Oscar

Cinco días antes de la entrega de los premios de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA, la Academia Británica de Cine), la etapa final en la carrera a los Oscar de 2025 comenzó, con la denominada fase de las votaciones finales.

Entre el 11 y el 18 de febrero, más de 9,9 mil miembros con derecho a voto de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences —entre los más de 10,5 mil totales— escogerán a quienes ganarán los más codiciados galardones en la industria cinematográfica.

La dinámica en Hollywood durante enero, cuando los incendios de Los Ángeles retrasaron dos veces las votaciones y las nominaciones en los Oscar, no aturdió a la Academia Británica, que anualmente presenta los premios BAFTA para galardonar lo mejor del cine, tanto británico como foráneo.

El 15 de enero la Academia Británica dio a conocer las nominaciones a los premios BAFTA de 2025. El aviso llegó un mes antes de la entrega de las estatuillas con forma de máscara, que en 1947 tuvo su primera ceremonia y este año celebró su edición 78 el 16 de febrero.

Conclave, de Reino Unido y Estados Unidos, y del alemán Edward Berger, fue la película más nominada, con doce menciones, incluyendo las de Mejor Película, Mejor Película Británica, Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado. Le siguió la aún controversial Emilia Pérez.

La intrigante disputa entre curas conservadores y progresistas por elegir a un pontífice, narrada con tanta precisión que podría parecer un documental, hizo notar su localía y se quedó con los trofeos de Mejor Película, Mejor Película Británica, Mejor Guion Adaptado y Edición.

“Vivimos en una crisis de la democracia. Las instituciones que nos solían unir hoy nos dividen. A veces resulta difícil mantener la fe, pero para eso hacemos películas y para eso hemos esto este filme. En todo hay grietas, por ahí entra la luz”, dijo Berger en su discurso al recibir el galardón de Mejor Película.

El favoritismo del drama adaptado en su libreto por Peter Straughan, quien devoró la novela homónima de 2016 de Robert Harris, llegó en medio de una carrera hacia el Oscar a Mejor Película dominada casi totalmente por Anora, de Sean Baker, y The Brutalist, de Brady Corbet.

And tonight’s final award for Best Film goes to…Conclave! ✨#EEBAFTAs pic.twitter.com/zF3WCN9RxH — BAFTA (@BAFTA) February 16, 2025

Además, Berger se convirtió en director de dos ganadoras del BAFTA a Mejor Película. La primera fue All Quiet on the Western Front, basada en una novela semiautobiográfica de Erich Maria Remarque y nominada al Oscar a Mejor Película que en 2023 ganó Everything Everywhere All At Once.

Hasta ahora, la cinta protagonizada por Ralph Fiennes se ha coronado, además de en los BAFTA, en la Asociación de Críticos de Cine de Carolina del Norte y en el Círculo de Críticos de Cine de Oklahoma. La cantidad de premios que se llevó en los BAFTA empató con la de The Brutalist.

La obra de tres horas y media de Corbet, protagonizada por Adrien Brody, se llevó la estatuilla con forma de máscara en Mejor Actor —para Brody, quien se reivindicó más de veinte años después de perder en la categoría con The Pianist—, Dirección, Banda Sonora y Fotografía.

Alzada ya con el Globo de Oro, el Satellite y el visto bueno de nueve asociaciones de críticos de Estados Unidos, el filme que sigue a Brody como un arquitecto sobreviviente del Holocausto que busca una nueva vida en EE. UU. es fuerte contendora al Oscar a Mejor Película.

Y Brady Corbet, estadounidense de 36 años, a su vez, parece un firme candidato al Oscar a Mejor Dirección en la que es su primera nominación. El ganador del León de Plata del Festival de Venecia, doble candidato al León de Oro en su carrera, ya tiene en su palmarés el Golden Globe y el Satellite.

Su rival a vencer, Anora —la sensación del cine independiente, Palma de Oro en Cannes, que este año tiene el Critics' Choice, el Satellite en la categoría Comedia o Musical y el Producers Guild of America, entre más de una docena de reconocimientos— se llevó dos BAFTA: Mejor Actriz y Mejor Elenco.

La sorpresa de la velada fue, precisamente, el premio de Mikey Madison, quien, con una poderosa interpretación de una trabajadora sexual con una inocencia arruinada en una comedia de unas dos horas, se ha desvanecido entre premiaciones ante una también imponente Demi Moore.

Moore, de hecho, ha alzado hasta ahora el Golden Globe y el Critics' Choice, y está a la espera del Screen Actors Guild, en medio de una temporada de premios que ha reconocido su carrera, que ella misma veía refundida, como dijo en los Globo, entre filmes “pop corn” alejados de laureles.

La propia Madison estuvo sorprendida, y, aunque admitió no haber preparado un discurso, le dedicó tiempo a la comunidad de trabajadoras sexuales. “Ustedes merecen respeto y decencia humana”, expresó nerviosa después de agradecer a su madre, su “compañera de escena favorita”.

Continuando su rumbo hacia un Oscar casi asegurado, la estadounidense de ascendencia dominicana Zoe Saldaña recibió el primer BAFTA de su carerra, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, por su papel de la abogada Rita Mora Castro en el musical de Francia hablado en español forzoso Emilia Pérez.

El narcomusical, dirigido por un francés que admitió no haber investigado nada sobre México aunque su película se desarrolla allí, Jacques Audiard, recibió el BAFTA a Mejor Película de Habla no Inglesa, una categoría en la que en los Oscar enfrenta, por ejemplo, a la brasileña Ainda Estou Aqui.

Karla Sofía Gascón, protagonista del filme y la primera actriz abiertamente trans nominada al Oscar a Mejor Actriz, hizo estallar una crisis reputacional —por cuenta de trinos racistas e islamofóbicos— que ha amenazado el auge del que desde el festival de Cannes de 2024 se rodeó Emilia.

Gascón soltó frases como “el mayor atraso en derechos está en el islamismo” o “cuántas veces tendremos que expulsar de Europa a estos energúmenos”, haciendo referencia a “estos retrasados seguidores de Alá”, de quienes dijo que “su religión es INCOMPATIBLE con los valores occidentales”.

Incluso, la alcobendense de 52 años se burló de las políticas más inclusivas que hacían que los Oscar consideraran a películas como Nomadland y el año siguiente a Coda. “Cada vez más los Oscars se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo”, escribió en abril del 2021.

Desde la exposición de sus trinos, Gascón eliminó su cuenta de X y se apartó de las ceremonias que buscaban ensalzar a Emilia Pérez, así como de las actividades de promoción, de las que ya Netflix la había descartado al menos en Estados Unidos, donde tiene los derechos de distribución.

Sin embargo, aun con la polémica en ciernes, Emilia, ganadora de cuatro Golden Globes —incluyendo Mejor Película de Comedia o Musical— se llevó el Critics' a Mejor Película Extranjera y el BAFTA en la misma categoría. El chasco podría estar superado en medio de las votaciones de los Oscar.

En los últimos diez años, con excepción de Oppenheimer en 2024 y Nomadland en 2020, los BAFTA y los Oscar no han coincidido en la ganadora a Mejor Película. Anora sigue siendo, quizá, la principal competidora luego de obtener la semana pasada el Directors Guild y el Producers Guild.

De hecho, este mismo fin de semana Anora ganó el premio del Writers Guild of America —el Sindicato de Guionistas— a Mejor Guion Original, siguiendo una contundente ruta hacia los premios del 2 de marzo en el Dolby Theatre. Las votaciones finales terminarán el 18 de febrero.

The Substance celebró el BAFTA a Mejor Maquillaje y Peluquería, con el que Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Fréderique Arguello y Marilyne Scarselli esperan el triunfo en los Oscar, sobre todo luego de ganar también a Mejor Maquillaje Contemporáneo en los MUAHS, del sindicato de maquillistas.

El musical adaptado de la obra de Broadway Wicked ganó en Diseño de Producción y en Diseño de Vestuario, una categoría reñida en la Academia de Hollywood, en la que enfrenta a Nosferatu, con la que Linda Muir ganó en el Sindicato de Vestuaristas a Mejor Vestuario en una Película de Época.

Con dos BAFTA, la cinta pese a la cual Jon M. Chu —ganador del Critics' Choice— no fue nominado a Mejor Dirección en los Oscar coincidió con A Real Pain, Dune: Part Two y la local animada a través de stop-motion Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl.

Los Golden Globes premiaron a la letona independiente Flow, mientras que los Critics' se decantaron por The wild Robot, que ganó en los Saturn Awards y en siete categorías en los Annie, del Sindicato de la Animación, en los que Flow obtuvo Mejor Película Independiente y Mejor Guion

El nuevo capítulo en la saga británica de Wallace y Gromit fue ungido tanto por los BAFTA como por los Satellite Awards. La categoría de Mejor Película Animada es un enigma para unos Oscar en los que Inside Out 2 —de Disney y nada aplaudida en la gala de los BAFTA— parece la gran derrotada.

Este año, la British Academy le entregó al actor británico Warwick Ashley Davis, de 55 años, el BAFTA Fellowship, el premio que anualmente reconoce la trayectoria de una figura relevante para la industria cinematográfica. Davis apareció en sagas renombradas, como Star Wars y Harry Potter.