Los gastos fijos al tener un carro en Bogotá: impuestos, seguros, revisiones y más

El Código Nacional de Tránsito es una norma que los centros de enseñanza automovilística o academias de conducción deben dar a conocer a quienes aspiran a obtener una licencia de conducción. La ley menciona normas de tránsito, aspectos para manejar adecuadamente y multas para infracciones.

Se trata de la Ley 769 de 2002, que ha tenido varios cambios en sus más de veinte años de vigencia. Una de sus modificaciones clave llegó en 2013, cuando se implementó una nueva categoría de infracciones con millonarias multas.

Hasta el 2013, las multas se dividían en cinco categorías con una gradualidad que dependía de la gravedad de las faltas: A, B, C, D y E. Las infracciones tipo A eran, como en la actualidad, consideradas como las más leves, y las tipo E, las más severas, con multas de mayores montos.

Por ejemplo, en la categoría A se encuentran infracciones como no transitar por el carril derecho de una vía; en la B, manejar sin licencia; en la C, estacionar vehículos en sitios prohibidos; en la D, impedir el paso de vehículos de emergencia, y en la E, transportar en un mismo vehículo a pasajeros y explosivos.

En su momento, una de las infracciones del tipo E era conducir en estado de embriaguez. Sin embargo, desde la Ley 1696 de 2013 se creó la categoría F, en la que solamente se contempla pilotar bajo los efectos del alcohol. Las multas pueden ir desde los $3,89 millones hasta los $62,39 millones.

¿Cuáles son los gastos fijos de tener un carro en Bogotá?

Mantener un vehículo en Bogotá, y en toda Colombia, supone varias inversiones para garantizar su buen funcionamiento y para evitar sanciones, pues omitir, por ejemplo, la compra del SOAT o el mantenimiento de la revisión técnico-mecánica podría acarrear desde multas hasta la inmovilización del carro o la moto.

Al margen de los impuestos, las revisiones y otros montos específicos, la Secretaría de Hacienda de Bogotá señala que todos los vehículos matriculados en la ciudad —exce deben pagar los derechos de semaforización, que son dos salarios mínimos legales diarios vigentes, $95.000 en 2025.

El primer gasto clave es el Impuesto sobre Vehículos Automotores. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de Bogotá, los vehículos de servicio público deberán pagar un tributo del 0,7% sobre su valor; los eléctricos, del 1,2%, y los particulares —tanto automóviles como camperos, camionetas, vehículos de carga y de pasajeros— dependerán de su avalúo, así:

Si el vehículo cuesta hasta $55′679.000, el impuesto será del 1,7%.

Si vale entre $55′679.000 y $125′274.000 , el impuesto será del 2,7%.

, el impuesto será del 2,7%. Para vehículos avaluados en más de $125′274.000, el impuesto es de 3,7%.

Además, hay que pensar en un presupuesto adecuado para lavar los carros en algún sitio de preferencia, en caso de que no se cuente con tiempo o condiciones para que el propietario lo haga. Y también debe planearse el suministro de combustible para el carro: en Bogotá el ACPM puede costar unos $10.767, y la gasolina común, $16.184.

Una de las infracciones del tipo D, que podría acarrear una multa de treinta salarios mínimos diarios ($1′423.500 en 2025), es manejar sin portar los seguros ordenados por la ley. “Además, el vehículo será inmovilizado”, recalca el Código Nacional de Tránsito. Un salario mínimo diario en 2025 es de $47.450.

El SOAT, otro gasto fijo para los carros en Bogotá

La normativa se refiere al Seguro Obligatorio de Daños Corporales Causados a las Personas en Accidentes de Tránsito (SOAT), un elemento clave al momento de recorrer las vías nacionales y de recibir una inspección por parte de un agente de la Policía de Tránsito.

“Para poder transitar en el territorio nacional, todos los vehículos deben estar amparados por un seguro obligatorio vigente”, remacha el artículo 42 del Código. La Superintendencia Financiera de Colombia explica que el Seguro ampara los daños de las personas que resulten lesionadas en un accidente de tránsito.

Para los carros particulares, los precios del SOAT en 2025, de acuerdo con la Superintendencia de Transporte, son estos:

Menos de 1.500 c.c.: $291.400 (si tiene entre cero y nueve años de antigüedad) - $386.900 (si es mayor de diez años)

Entre 1.500 y 2.500 c.c.: $355.200 (si tiene entre cero y nueve años de antigüedad) - $442.200 (si es mayor de diez años)

- $442.200 (si es mayor de diez años) Más de 2.500 c.c.: $415.100 (si tiene entre cero y nueve años de antigüedad) - $492.600 (si es mayor de diez años)

En autos para seis o más pasajeros con menos de 2.500 c.c.: $520.800 (si tiene entre cero y nueve años de antigüedad) - $665.100 (si es mayor de diez años).

En carros particulares de seis o más pasajeros con 2.500 c.c. o más: $697.600 (si tiene entre cero y nueve años de antigüedad) - $837.900 (si es mayor de diez años).

El SOAT para camperos y camionetas tiene estas tarifas:

Menos de 1.500 c.c.: $517.800 (si tiene entre cero y nueve años de antigüedad) - $622.700 (si es mayor de diez años)

Entre 1.500 y 2.500 c.c.: $618.500 (si tiene entre cero y nueve años de antigüedad) - $733.000 (si es mayor de diez años)

- $733.000 (si es mayor de diez años) Más de 2.500 c.c.: $725.800 (si tiene entre cero y nueve años de antigüedad) - $833.000 (si es mayor de diez años)

Los vehículos de carga y mixtos de menos de cinco toneladas deben adquirir un SOAT de $580.400. Si tienen entre cinco y quince toneladas, $858.600, y si son más de quince toneladas, $1′060.800.

Por su parte, el SOAT para vehículos oficiales especiales y ambulancias tendrá costes de $653.200 si el cilindraje es de menos de mil quinientos centímetros cúbicos; $823.900 si va entre los mil quinientos y los 2.500 c.c., y $987.900 si es de más de 2.500 c.c.

¿La revisión técnico-mecánica es obligatoria?

Una de las infracciones del tipo C, que podría acarrear una multa de quince salarios mínimos diarios, $711.750 en 2025 , de acuerdo con el Código de Tránsito, es no realizar una verificación técnico-mecánica en plazos establecidos, además de no conservar al automotor “en adecuadas condiciones técnico-mecánicas”.

Cuando alguien transita sin una revisión vigente o a probada, las sanciones contemplan también la inmovilización del vehículo.

De acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC5375, elaborada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados por los entes de transporte deberán revisar, con los elementos especializados, varias propiedades que deben dar cuenta del buen estado de los vehículos.

Los defectos de los carros se clasificarán en tipo A, que son los más graves, y tipo B, que implican “un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública”, así como la del medioambiente.

Un automotor aprobado no debe tener fallas tipo A, al tiempo que necesita tener menos de diez falencias tipo B, en caso de que se trate de un vehículo particular, o menos de cinco, si es uno de servicio público, una motocicleta o uno dedicado a la enseñanza automotriz. Estas son algunas características que se revisan:

Cierre inadecuado de las puertas, el capó o el baúl .

. Corrosión o mal estado de la carrocería.

o mal estado de la carrocería. Mal estado de parachoques y defensas.

y defensas. Inexistencia o mal funcionamiento de los limpiaparabrisas delanteros.

delanteros. Falta de al menos dos espejos retrovisores funcionales .

. Inexistencia de alguno de los parabrisas o vidrios móviles.

o vidrios móviles. Mal estado de las luces direccionales , de parada, de reversa y/o de estacionamiento.

, de parada, de reversa y/o de estacionamiento. Deformaciones “excesivas” y fisuras en los rines, así como protuberancias o desfiguraciones en la banda de rodamiento en las llantas.

El centro de revisión automotriz especializado C3 Care Car center, de Bogotá, reseña que las tarifas para la revisión tecnomecánica varían según el tipo de vehículo y su antigüedad, y estas son las tarifas aproximadas para los vehículos particulares: