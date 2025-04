¿Por qué se usa “inflamable” y no “flamable” para decir que algo arde con facilidad? RAE explicó

La Real Academia de la Lengua Española sigue con su trabajo de despejar las dudas ortográficas y gramaticales de los hispanohablantes. Por eso, a través de su portal web, respondieron a la inquietud sobre la palabra “inflamable” y su significado.

Según la explicación de la RAE, la palabra “inflamable” cuenta con un prefijo “in” y un sufijo “ble”.

“El sufijo -ble se usa para formar adjetivos que expresan la posibilidad de recibir la acción del verbo del que derivan”, señalan.

Es precisamente por esta razón que “inflamable” significa algo que puede inflamarse, siendo este un verbo que se usa para referirse a objetos o personas.

“Producirse inflamación, esto es, hinchazón dolorosa en una parte del cuerpo’, como ‘arder con facilidad desprendiendo llamas inmediatamente’”, explicaron.

Asimismo, indicaron que “in” no se usa en el adjetivo “inflamable” como una prefijo negativo o equivalente a no. Para ello expusieron el ejemplo de “interminable”, una palabra con un significado de que algo no tiene fin.

“Está ya presente en el étimo latino inflammāre, donde simplemente aporta valor intensivo”.

Finalmente, aseguraron que otra de las razones para que inflamable tenga su significado es que en español no existe el verbo “flamar”.

Errores ortográficos más comunes en el español