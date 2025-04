Abogados de Gutiérrez pidieron investigar “encubrimiento” de las autoridades en el caso Weinstein

El equipo legal que representa a la modelo italiana Ambra Gutiérrez, quien denunció a Harvey Weinstein en Nueva York en 2015 por tocamientos en una oficina de la Gran Manzana, solicitó a los fiscales federales de Manhattan que investiguen el “encubrimiento” de las autoridades para desechar el caso.

“Confío en que la investigación revelará pruebas irrefutables de que esta agresión sexual fue encubierta deliberadamente y que, para justificar el sobreseimiento (del caso), las fuerzas del orden exageraron y sobredimensionaron aspectos irrelevantes”, afirmó este miércoles 30 de abril en una rueda de prensa Sarena Townsend, abogada de Gutiérrez.

Townsend, que también es exfiscal de la Oficina de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Brooklyn (Nueva York), lidera esta solicitud junto a Michael Osgood, el otrora jefe del Departamento de Policía de Nueva York que supervisó a los detectives involucrados en la investigación de 2015.

“La Policía de Nueva York y la Fiscalía de distrito tomaron esas medidas para complacer al señor Weinstein, un poderoso magnate del mundo del entretenimiento, rico e intimidatorio que a menudo financiaba al Departamento de Policía y se hacía amigo de sus altos mandos”, aseguró hoy Townsend desde su comparecencia a las puertas del tribunal penal de Manhattan.

Gutiérrez (de entonces 22 años) denunció en 2015, dos años antes de que explotara el movimiento #MeToo y surgieran decenas de acusaciones de índole sexual contra Weinstein, que el cofundador de Miramax le agarró los senos y metió la mano debajo de su falda durante un castin en Tribeca (Nueva York).

En total, cinco policías y detectives durante las siguientes horas escucharon el relato de Gutiérrez y fueron testigos de su angustia, según la carta de 11 páginas remitida al fiscal interino de Manhattan, Jay Clayton, requiriendo que se investigue el sobreseimiento de este caso.

Fue el propio Osgood quien ordenó a sus detectives que Gutiérrez llamara a Weinstein por un teléfono pinchado para preguntarle qué le habían parecido sus senos, a lo que él -tras coger la llamada- respondió que estaban “bien”, de acuerdo a la misiva.

Además, se programó entonces otra reunión entre Gutiérrez y Weinstein en el Hotel Tribeca Grand donde ella, que acudió con un micrófono oculto, le preguntó por qué la había manoseado.

“Por favor, lo siento, ya me he acostumbrado a hacerlo (...) No volverá a pasar”, respondió Weinstein a Gutiérrez en aquella reunión, siempre de acuerdo a la carta.

Horas después, las autoridades le pidieron a Weinstein que los acompañara a la comisaría para ser interrogado y, en el auto patrulla, éste declaró conocer a “personas poderosas en el Gobierno”, incluido el entonces comisario Bill Bratton, reza la carta.

“Este caso fue uno de los mejores en cuanto a la calidad de la investigación en la historia del Departamento de Policía de Nueva York. Básicamente lo resolvimos en las primeras 24 horas”, dijo Osgood para añadir que hubo un “encubrimiento”.

Towsend, por su parte, apuntó que el exalcalde Rudy Giuliani, quien representaba a Weinstein, usó su influencia para tumbar el caso contra Weinstein.

Harvey Weinstein se enfrenta actualmente en Nueva York a un nuevo juicio por abusos sexuales y violación en tercer grado dentro de un caso que recoge las denuncias de tres mujeres procedentes del mundo del cine y el modelaje que denuncian situaciones similares a las de Gutiérrez.

De hecho, fue condenado en 2020 a 23 años de prisión por las denuncias de dos de las tres mujeres que figuran en el proceso actual, aunque después esa primera condena fue revocada por un Tribunal de Apelaciones alegando un “error procesal”.

