Alfredo Schiavo llegó a Roma tras su liberación luego de cinco años preso en Venezuela

In questi anni a Fiumicino abbiamo accolto tanti rifugiati con i #corridoiumanitari dicendo loro "benvenuti in Italia". Con la stessa gioia stasera abbiamo accolto Alfredo #Schiavo "bentornato in Italia" dopo la liberazione in #Venezuela grazie alla collaborazione di @ItalyinVEN pic.twitter.com/5UJHjldBVr