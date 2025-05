“Tengo confianza en los abogados”: expresidente Álvaro Uribe

Este jueves se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesto soborno a testigos para que declararan a su favor.

En la audiencia Uribe contó que sus abogados solían hacer gestiones autónomamente y luego le comunicaban las acciones que adelantaban.

Por ejemplo, dijo que el jurista Diego Cadena no le pidió autorización para hacerle un video a la exparamilitar Euridice Cortés, alias ‘Diana’, o para “recoger” información en poder de Carlos Enrique Vélez.

"Yo he sido muy respetuoso de la autonomía de mis abogados, yo tengo confianza en ellos...“, dijo Uribe, al referirse a las entrevistas y videos que Cadena hizo en las cárceles.

Por otro lado, el exmandatario manifestó que siempre quedó en evidencia que el abogado Diego Cadena Ramírez era su defensor en varios asuntos ante las autoridades judiciales y nunca estuvo en “la oscuridad”.

La prueba de ello eran los oficios que la oficina del abogado Cadena & Asociados Law Office enviaron, en el año 2017, a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General.

“Hay un membrete que dice Cadena & Asociados Law Office (...) Voy a mencionar uno de los eventos que muestran que el doctor Cadena no estaba a la sombra”, precisó el expresidente.

En otro momento de la audiencia, la defensa volvió a poner de presente la información que le llegó a Uribe desde las cárceles. A lo que el exmandatario respondió que él no podía verificar lo que estaban diciendo los exparamilitares en los penales.

“(...) Dicen que Uribe no verificó si era verdad o mentira lo que estaban diciendo, yo no podía hacerlo, el doctor Iván Cepeda tampoco verificó si lo que estaban diciendo Monsalve y Pablo Hernán Sierra era verdad. Yo no podía, no era competente", indicó.

El exmandatario dijo que no podía posar de investigador, pues, “si pidiendo verificaciones me acusan de fraude procesal y soborno a testigos, cómo fuera donde me hubiese puesto a hacer otra cosa...”

Agrego que pedir verificaciones demuestra su buena fe.