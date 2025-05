Expresidente Álvaro Uribe relató cómo asesinaron a su padre

Este 5 de mayo, durante el juicio que se adelanta en su contra, el expresidente Álvaro Uribe relató los hechos en los que su padre, el hacendado Alberto Uribe Sierra, fue asesinado en 1983 en su hacienda La Guacharaca.

Según el expresidente, el hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde, cuando su padre se encontraba con sus dos hermanos menores, “quienes conocían (…) que la guerrilla estaba muy cerca”.

También contó que su padre aterrizó en la hacienda, ya que debía desplazarse en helicóptero por la situación de orden público en la región y debido a que “tenía empresas agropecuarias allí en Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca.”

Cuando su padre vio a los guerrilleros, contó, se atrincheró en la cocina y empezó a disparar, pero lo mataron.

“Mi hermano Santiago (Uribe) trató de desorientarlos gritando desde otro lado, con un fusil le atravesaron el pulmón. Mi hermano es sobreviviente por milagro”, agregó el exmandatario.

Uribe dijo que se encontró el cuerpo de su padre en la parte de atrás de una camioneta y que no sabía dónde se encontraba su hermana. A su hermano Santiago, por su parte, se lo llevó una ambulancia.

“Esto me ha hecho pensar en todas las familias colombianos que han sufrido esto. Yo recuerdo llegar a Medellín y decirle a mi hermana que se vaya con Santiago a la clínica y yo me quedo en el anfiteatro con el cadáver de mi padre. Eso marca mucho. A mí me preguntaron que si me creo odio o dolor. Yo con odio no habría aspirado a la Presidencia de la República”, concluyó.

Escuche W Radio en vivo: