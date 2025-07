Consejo de Estado admite tutela contra la convocatoria a Asamblea Constituyente

La Sección Tercera del Consejo de Estado admitió para estudio una tutela que busca que se le ordene al presidente Gustavo Petro abstenerse de incluir una papeleta en las próximas elecciones para votar sobre una nueva Asamblea Constituyente o no.

La acción judicial es impulsada por el abogado Germán Calderón España, quien argumentó en la tutela que sus derechos fundamentales se encuentran amenazados por el anuncio del presidente Petro y acto seguido el desarrollo de la propuesta por parte del ministro Eduardo Montealegre.

Aunque el abogado Calderón España había pedido la adopción de medidas cautelares en las que se le ordenara al presidente no proponer la inclusión de la señalada papeleta, el alto tribunal negó esa solicitud encontrando que en este momento tal petición resulta improcedente y no habría riesgo manifiesto.

"No hay lugar a decretar la medida provisional deprecada, toda vez que no se advierte una situación urgente e inminente que requiera una intervención temprana del juez constitucional en procura de la protección o cautela de un derecho fundamental. No se evidencia que, durante el término legalmente previsto para decidir la acción de tutela, pueda ocurrir una afectación a los derechos fundamentales invocados que no sea susceptible de ser reparada“, señaló el consejero José Roberto Sáchica.

Así las cosas, el proceso de tutela continuará su curso con el fin de "recaudar los elementos necesarios para establecer si existe o no la amenaza que origina la interposición de la acción constitucional y, de ser procedente, adoptar las medidas que correspondan" precisó el alto tribunal.

