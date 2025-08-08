El paro minero en Boyacá se levantó tras los acuerdos entre el Gobierno y los carboneros

La mesa de diálogo con los mineros se llevó a cabo en el hotel Sochagota del municipio de Paipa, Boyacá / Foto: Suministrada.

Después de casi 8 horas de diálogo entre el Gobierno Nacional y los pequeños mineros de Boyacá, se logró un acuerdo que llevó al levantamiento del paro y los bloqueos en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.

Durante la mesa de diálogo que se instaló en el hotel Sochagota de Paipa, hicieron presencia los ministerios de Minas y Energía y del Interior; además, de la Gobernación de Boyacá, La agencia Nacional Minera, la Alcaldía de Paipa y 15 voceros del sector minero de Boyacá y Cundinamarca.

“Todos los puntos tuvieron respuesta y creo que todos salimos satisfechos. Al final, un acuerdo es eso, es decir, es la satisfacción de las partes y el gobierno poniendo la cara, solucionando, atendiendo, respondiendo, aun en medio de estas tensiones políticas. Todos los resolvimos. Cogimos uno por uno. Todos tienen respuesta. En algunos, pues hay avances, en otros son espacios de conversaciones futuras”, aseguró Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía.

El funcionario señaló además que uno de los puntos que se abordó durante el diálogo con los líderes de los pequeños mineros fue el de la transición energética.

“Es muy importante empezar, como lo ha hecho este gobierno desde el primer día, hablar de transición energética, a pensar en que esto es un imperativo moral, que es inevitable y que obviamente tenemos que hablar del asunto, no solamente en transición económica, en transición laboral, sino también en transición socioeconómica para regiones que dependen y que viven de la minería que nosotros hemos puesto sobre la mesa esa discusión pública y política. Vamos a hacer el foro de transición energética aquí precisamente en Paipa para hablar de lo que pensamos hacer para el departamento y para el país, alrededor de estos temas”, agregó Palma.

Dentro de los 10 puntos que se concertaron con los carboneros, se destaca la firma de 15 contratos de formalización minera que beneficiará a unos 6.000 mineros del departamento.

“Como parte del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa del paro, la ANM ha avanzado en la suscripción de 15 otrosíes, que permiten a pequeños mineros del departamento de Boyacá continuar desarrollando sus actividades bajo el marco de los contratos de concesión con Requisitos Diferenciales. Esta acción representa un avance significativo hacia la formalización del sector, bajo estándares técnicos, ambientales y de seguridad minera”, señaló la Agencia Nacional Minera, a través de un comunicado.

En el pliego de peticiones dados a conocer por los pequeños mineros, se encontraba el mercado de los carbones, no solo de exportaciones, sino de la generación de energía, puesto que hace seis meses no consume un gramo de carbón en las termoeléctricas, el cual estaba generando grandes pérdidas económicas, despido de trabajadores y cierre de socavones.

Por otro lado, los mineros le pedían al Gobierno Nacional que el carbón térmico fuera reconocido como un mineral estratégico para el desarrollo del país, que la transición energética se haga de una manera responsable y guiada por estudios técnicos, entre otros puntos.

En cuanto a la deuda de $25.000 millos que Gensa S.A., S.A.S. tiene con los pequeños mineros, se acordó abonar $11.000 millones, mientras que el restante se estará cancelando a mediados de septiembre.

Tras estos acuerdos, se levantaron los bloqueos en los corredores viales de Paipa, Sogamoso, Tópaga, Nobsa y Socha. Por otro lado, el paro de los campesinos parameros todavía se mantiene.

#NoticiaW | Después de cuatro días de bloqueos por parte de los pequeños mineros, a esta hora se levanta el paro en el municipio de Paipa, sector glorieta del cementerio, tras los acuerdos realizados con el Gobierno Nacional. pic.twitter.com/tItlr1REhz — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 8, 2025

#NoticiaW | El alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, confirmó que, en el Hotel Sochagota, el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con los mineros, que permitirán el levantamiento del paro y los bloqueos que adelantaban en diferentes corredores viales de Boyacá y Cundinamarca.… pic.twitter.com/c4L8SuzPwE — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 8, 2025

