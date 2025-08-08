Actualidad

Judicatura nombra cargos adicionales para que magistrados puedan enfocarse en el caso Uribe

La Administración de la Rama Judicial indicó que tales nombramientos estarán vigentes hasta el 10 de octubre.

Álvaro Uribe. Foto: EFE.

Álvaro Uribe. Foto: EFE. / NurPhoto

El Consejo Superior de la Judicatura anunció la creación de tres despachos de magistrados transitorios en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en la cual se resolverá en segunda instancia la condena contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos.

Le puede interesar

La Rama Judicial determinó fijar la creación de tales cargos adicionales con el fin de que los magistrados encargados de resolver la apelación del expresidente, tres despachos, puedan enfocarse en dicho caso ante el riesgo de prescripción.

Así entonces, se formaron esos tres nuevos despachos, los cuales comenzarán a operar desde el 11 de agosto hasta el próximo 10 de octubre. Cabe recordar que según las partes, el proceso fenecería el 16 o el 20 de octubre próximo.

La formulación de esos tres despachos adicionales, que tendrán como meta preferir 10 sentencias o decisiones de fondo por mes, se hizo a solicitud propia de los tres magistrados titulares, a quienes les correspondió la resolución del asunto del expresidente Álvaro Uribe. Además, tendrán que hacer reportes de gestión mensual.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad