Judicatura nombra cargos adicionales para que magistrados puedan enfocarse en el caso Uribe

El Consejo Superior de la Judicatura anunció la creación de tres despachos de magistrados transitorios en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en la cual se resolverá en segunda instancia la condena contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos.

Le puede interesar Policía abre noticia criminal para dar con los responsables de los desmanes en el Movistar Arena

La Rama Judicial determinó fijar la creación de tales cargos adicionales con el fin de que los magistrados encargados de resolver la apelación del expresidente, tres despachos, puedan enfocarse en dicho caso ante el riesgo de prescripción.

Así entonces, se formaron esos tres nuevos despachos, los cuales comenzarán a operar desde el 11 de agosto hasta el próximo 10 de octubre. Cabe recordar que según las partes, el proceso fenecería el 16 o el 20 de octubre próximo.

La formulación de esos tres despachos adicionales, que tendrán como meta preferir 10 sentencias o decisiones de fondo por mes, se hizo a solicitud propia de los tres magistrados titulares, a quienes les correspondió la resolución del asunto del expresidente Álvaro Uribe. Además, tendrán que hacer reportes de gestión mensual.