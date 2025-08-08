Más de 300 estudiantes sin clases por combates en el oriente del Cauca

En los municipios de Inzá y Totoró, en el oriente del Cauca, más de 300 estudiantes se quedaron sin clases tras los intensos combates registrados en zonas rurales.

Los primeros enfrentamientos ocurrieron en la vereda San Vicente de Inzá. Ahí en un operativo del Ejército Nacional contra la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, murió un presunto integrante del grupo armado ilegal. Las tropas incautaron material de guerra, intendencia y equipos de comunicación, según confirmó la institución militar.

Delio Trujillo, alcalde local señaló que la comunidad se encuentra en zozobra dada la situación. “Solicitamos la atención permanente, el acompañamiento de la institucionalidad para afrontar estos hechos”, dijo.

También mencionó que la alcaldía realiza el acompañamiento a la población y que desafortunadamente los estudiantes de los sectores aledañas resultaron afectados en las clases.

Posteriormente, se presentaron nuevos enfrentamientos en el corregimiento de Gabriel López, jurisdicción del municipio de Totoró, en inmediaciones de la Ruta del Libertador, vía que conecta el Cauca con el Huila.

Según el secretario de gobierno de Totoró, César Piso, los combates afectaron las actividades escolares de 348 alumnos.

Hasta el momento no hay reporte de civiles heridos ni de población confinada o desplazada.

Las alcaldías realizan el monitoreo en las zonas afectadas.