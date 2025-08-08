MinEnergía llegó a Boyacá para atender el paro de los carboneros

A través de su cuenta de X, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó su presencia en la mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y los parameros y carboneros que se encuentran en paro en esa región del país desde inicio de esta semana.

En su primer mensaje en la mesa, el ministro Palma, fue enfático en manifestar que su llegada se debe a una orden directa del presidente de la República, Gustavo Petro, el cual quiere que se construya una solución a través del diálogo, agregando que hay total disposición política desde el Gobierno para avanzar en los acuerdos con los manifestantes.

El ministro Palma, señaló “toda la voluntad política para poder avanzar con los acuerdos y ojalá conjurar el conflicto; en segundo lugar, el presidente (Petro), incluso yo debería haber estado en Leticia, pero precisamente como una demostración de la voluntad política me ha pedido que esté acá con ustedes en este día que es emblemático e histórico para este departamento, si no para la historia del país, incluso que confluye con el conflicto que tenemos hoy con Perú sobre la disputa territorial, pero este es un tema muy importante”.

Por otro lado, el ministro evocó sus momentos como líder sindical, asegurando que cuando participó en paros y bloqueos, encontró como respuesta la violencia, por lo que reiteró a los mineros y parameros en paro que está no es la solución que el Gobierno busca con su protesta, si no, por el contrario, se le apuesta al diálogo completamente para llegar a acuerdos.

Finalmente, la cartera minero – energética hizo énfasis en que el paro que se registra en Boyacá, es una oportunidad para que la transición energética también haga parte de la solución, reiterando que el futuro no de la energía no se encuentra en la explotación de minerales, sino en la generación de energía a través de fuentes renovables.

