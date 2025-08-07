¿Cuántos ministros han pasado en 3 años de Gobierno del presidente Petro?

El 7 de agosto de 2023 se posesionó como presidente Gustavo Petro Urrego, tras vencer en las elecciones al ingeniero Rodolfo Hernández, tras 3 años desde su posesión como presidente y 1095 días como jefe de Estado, por el gabinete de Petro Urrego han pasado en total 57 ministros.

En W Radio le explicamos a detalle todos los cambios que el presidente Gustavo Petro ha hecho en su gabinete ministerial.

¿Cuántos ministros del Interior ha tenido el Gobierno Petro?

Por el Ministerio de Interior pasó Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo y finalmente llegó Armando Benedetti quien anteriormente se desempeñaba como embajador de Colombia ante la FAO y como jefe de despacho del presidente Petro.

¿Cuántos ministros de Hacienda han pasado por el Gobierno Petro?

En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estuvo José Antonio Ocampo, Ricardo Bonilla, investigado por presunta injerencia a congresistas en el marco del caso de la UNGRD y Diego Guevara. Actualmente, Germán Ávila funge como ministro y tiene la difícil tarea de llevar al congreso el nuevo Presupuesto General de la Nación y la nueva Reforma Tributaria.

¿Cuántos cancilleres ha tenido el Gobierno Petro?

El Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo bajo las órdenes de Álvaro Leyva, una de las figuras políticas más críticas del Gobierno Petro tras revelar en una serie de cartas el actuar del presidente mientras Leyva era su ministro; Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, quien ahora será la embajadora de Colombia ante el Reino Unido tras su polémica salida por la situación de la adjudicación del contrato de los pasaportes. A hoy, la canciller encargada es Rosa Villavicencio.

¿Cuántos cambios de ministros ha tenido la cartera de Defensa en el Gobierno Petro?

En la cartera de Defensa inició labores Iván Velásquez, ahora embajador de Colombia en el Vaticano, después de su salida asumió como ministro el general, ahora en retiro, Pedro Sánchez.

Ministerio de Justicia: Estos han sido los cambios de ministros durante el Gobierno Petro

Néstor Osuna y Ángela María Buitrago han sido los dos últimos ministros en la cartera de Justicia y Derecho, tras su salida llegó Eduardo Montealegre quien ha sido el escudero jurídico de las iniciativas del Gobierno Petro como la Ley de Paz Total.

¿Cuántos ministros de Salud ha tenido el Gobierno Petro?

Por el lado del Ministerio de Salud han pasado dos funcionarios clave teniendo en cuenta la crisis del sistema y la reforma impulsada por el Gobierno Petro:

Carolina Corcho

Guillermo Alfonso Jaramillo, uno de los ministros más cercanos al presidente.

¿Cuántas ministras de Agricultura ha tenido el Gobierno Petro?

Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura ha estado comandado por:

Cecilia López

Jhenifer Mojica

La actual ministra Martha Carvajalino, quien enfrentó su mayor reto en el marco del paro arrocero.

Los tres ministros que han pasado por el MinMinas en el Gobierno Petro

Las tres personas que han pasado por el Ministerio de Minas y Energía:

Irene Vélez

Andrés Camacho

Edwin Palma

¿Cuántos ministros de Comercio ha tenido el Gobierno Petro?

Por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo han pasado Germán Umaña, Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN e individuo fundamental en las investigaciones que se adelantan sobre la policía aduanera en el marco del caso de ‘Papá Pitufo’ durante su gestión. La actual ministra de Comercio es Diana Marcela Morales.

Los tres ministros que han pasado por el MinEducación en el Gobierno Petro

En el Ministerio de Educación estuvo Alejandro Gaviria, una de las figuras políticas más críticas de Gustavo Petro en los últimos meses, Aurora Vergara y quien funge actualmente, Daniel Rojas.

Cambios de ministros que ha tenido el MinAmbiente en el Gobierno Petro

En la cartera de Ambiente asumió en principio Susana Muhammad, precandidata presidencial, tras su salida llegó quien hasta el martes era la ministra, Lena Estrada. Entre tanto, La W logró establecer en primicia que Irene Vélez solo asumirá el Ministerio de Ambiente como encargada temporalmente, mientras Lilia Tatiana Roa llega al cargo en propiedad.

Ministras de Vivienda en el Gobierno Petro

Por el Ministerio de Vivienda han pasado 2 ministras:

Catalina Velasco

Helga Rivas

MinTIC: Estos son los ministros que ha tenido el Gobierno Petro

En el Ministerio de las TIC estuvo:

Sandra Urrutia

Mauricio Lizcano, ahora precandidato presidencial

Y actualmente está en el cargo Julián Molina

¿Cuántos ministros de Transporte ha tenido el Gobierno Petro?

A su vez, el Ministerio de Transporte estuvo al mando de Guillermo Reyes, William Camargo y María Constanza García. La actual ministra es María Fernanda Rojas.

¿Cuántos ministros ha tenido la cartera de Cultura en el Gobierno Petro?

En la cartera de Cultura, Artes y Saberes al inicio asumió Patricia Ariza, luego el Ministerio pasó a manos Juan David Correa y finalmente Yannai Kadamani se posesionó como nueva ministra de Cultura.

¿Cuántos ministros de Deporte ha tenido el Gobierno Petro?

Por el Ministerio de deporte han pasado 4 ministras, entre ellas:

La medallista olímpica, María Isabel Urrutia

Astrid Rodríguez

Luz Cristina López

Patricia Duque, actual ministra

¿Cuántos ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación ha tenido el Gobierno Petro?

En la cartera de Ciencias, Tecnología e innovación estuvo Arturo Luis Luna y la actual ministra es Yesenia Olaya.

Cambio de ministros de la Igualdad en el Gobierno Petro

Por lado del Ministerio de la Igualdad, uno de los más criticados durante el Gobierno Petro, han pasado 3 funcionarios:

La vicepresidenta Francia Márquez

Carlos Rosero

El recién posesionado, Juan Carlos Florián

¿Cuántos ministros de Trabajo ha tenido el Gobierno Petro?

Finalmente, el Ministerio de Trabajo ha estado a cargo de Gloria Inés Ramírez y Antonio Sanguino, quien tras varios obstáculos, logró sacar adelante la Reforma Laboral en el Congreso.

Ningún otro presidente ha hecho tantos cambios en el periodo presidencial, que es de 4 años, a Gustavo Petro le falta 1. ¿Y usted, cómo calificaría hasta hoy la gestión de las carteras del Gobierno?