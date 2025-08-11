Tres muertos dejó ataque de drones ucranianos sobre complejos industriales rusos

Los ataques de drones ucranianos la pasada madrugada causaron tres muertos y varios heridos en las regiones rusas de Tula y Nizhni Nóvgorod al impactar contra complejos industriales, entre ellos una empresa de aeronáutica.

“Esta noche, varios drones atacaron dos zonas industriales en la región de Nizhni Nóvgorod.(…) Lamentablemente, no se pudieron evitar víctimas al tratar de repeler el ataque en el distrito de Arzamás, por lo que falleció un empleado de la compañía y otros dos fueros heridos y trasladados al hospital”, informó en su canal de Telegram el gobernador regional, Gleb Nikitin.

Según medios ucranianos, el bombardeo se produjo sobre la planta de Plandin, que produce dispositivos para la industria aeronáutica y aeroespacial rusa.

En la región de Tula, vecina de Moscú y conocida históricamente por su industria armamentística, el gobernador regional, Dmitri Miliáyev, informó de 11 drones derribados por las defensas antiaéreas.

“Como resultado de un ataque aéreo contra una empresa civil en Tula, dos personas murieron. Tres resultaron heridas de diversa gravedad. Las víctimas fueron trasladadas al hospital”, comunicó anoche.

Esta mañana el Ministerio de Defensa declaró que habían derribado hasta 32 drones, la mayoría en Bélgorod (7), Briansk (5) y Kaluga (5).

Sin embargo, poco después volvieron a informar de otros siete drones interceptados, tres de ellos en la región ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, fueron derribados otros dos drones que volaban hacia la capital rusa.

Ayer, Defensa informó de haber derribado 121 drones ucranianos sobre territorio ruso.

Como resultado, fue alcanzada una refinería de petróleo de la empresa rusa Lukoil en la región rusa de Komi, a unos dos mil kilómetros de la frontera ucraniana.

