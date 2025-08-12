Prográmese: fecha, hora y por dónde ver Atlético Nacional vs. São Paulo por Copa Libertadores

Este martes 12 de agosto arrancan los octavos de final de la Copa Libertadores con series de ida y vuelta para definir a los ocho clasificados a cuartos. En esta instancia, solo un club colombiano está en competencia y salta al campo de juego.

El único equipo colombiano en disputar esta fase de eliminación directa es Atlético Nacional, que recibe la visita de São Paulo de Brasil.

El elenco antioqueño obtuvo el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de finalizar segundo del grupo F con 9 puntos, por debajo de Internacional y superando a Bahía y Nacional de Uruguay.

Por su parte, São Paulo logró estar entre los mejores 16 del torneo, tras terminar primero del grupo D con 14 puntos, por encima de Libertad, Alianza Lima y Talleres de Córdoba.

El partido de ida de octavos de final entre Atlético Nacional y São Paulo se realizará este martes 12 de agosto a las 7:30 p.m. (hora de Colombia). El juego se hará en el estadio Atanasio Girardot y se podrá ver por la señal de ESPN y Disney +.

El compromiso de vuelta se disputará una semana después (martes 19 de agosto) para conocer el clasificado y rival del ganador de la llave entre Botafogo y Liga Deportiva Universitaria de Quito en cuartos de final. El partido se llevará a cabo en el estadio Morumbi de São Paulo y en el mismo horario.

Posibles formaciones:

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido; Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi.

São Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Maik, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho, Enzo Díaz; Ferreira y André Silva. DT: Hernán Crespo.

Atlético Nacional vs. São Paulo

Fecha: martes 12 de agosto.

martes 12 de agosto. Hora: 7:30 p.m. (hora de Colombia).

7:30 p.m. (hora de Colombia). Estadio: Atanasio Girardot.

Atanasio Girardot. Transmisión: ESPN y Disney +.

