¿Cuánto es la multa por arrojar basura en las calles de Bogotá? Tome nota y evite sanciones

Este viernes, 15 agosto, la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá junto con la Policía Nacional dieron a conocer la multa que fue impartida para el hombre que fue capturado en cámara arrojando basura en el sector de Chapinero, en la Capital.

De acuerdo con el informe de ambas instituciones, el sujeto incurrió en dos faltas:

Arrojar residuos en el espacio público. Esto es condenado bajo el artículo 111 de la Ley 1801 de 2016 Estacionar en lugar prohibido.

Esto quiere decir que la multa final fue de un monto superior a un millón de pesos, específicamente $1.363.300 pesos.

En Bogotá no vamos a permitir que unos desadaptados hagan de nuestras calles un botadero.



Estas imágenes son claras. He dado instrucciones a la UAESP, Secretaría de Movilidad identificar a los responsables y sancionarlos



Estos comportamientos son inaceptables. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 14, 2025

¿Cuál es la multa por arrojar basuras en la calle?

Según lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) cometer este tipo de comportamientos con la ciudad tiene una multa de $759.200 pesos .

Así mismo, contratar el transporte de escombros en medios no aptos ni adecuados e ilegales para este fin, puede significar una multa tipo 3, de $379.600 pesos.

“Una de las estrategias de nuestro Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana busca con la participación de la ciudadanía crear entornos más seguros y disfrutables, fortaleciendo la convivencia y el respeto por el medio ambiente. Esto se traduce en tener espacios públicos más limpios y seguros con el aporte de todos los ciudadanos”, dijo César Restrepo, secretario de Seguridad de la capital.

Ante la situación, la Secretaría de Seguridad adelanta procesos de fortalecimiento de los comités de convivencia de propiedad horizontal para capacitar a las comunidades en la buena disposición de las basuras y separación de los residuos, desde elementos sólidos, aceites, material de reciclaje, escombros, entre otros elementos.

La ciudadanía puede llamar a la Línea 110 para solicitar la recolección de los escombros o residuos de gran tamaño y evitar contratar a terceros que generalmente los arrojan en cualquier parte de la ciudad.

¿Cuáles son las multas más comunes por convivencia en Bogotá?

Así están clasificadas las multas por convivencia en Bogotá:

Tipo 1 – $94.900:

No recoger los excrementos de mascotas

Obstruir ciclorrutas

Entrar o salir de estaciones por accesos no permitidos

Tipo 2 – $189.800:

Colarse en el transporte público

Participar en riñas

Irrespetar a la autoridad

Tipo 3 – $379.600:

Agresiones físicas

Ruidos molestos en barrios

Transporte de escombros de forma indebida

Tipo 4 – $759.200:

Lanzar objetos a la policía

Hacer necesidades fisiológicas en la calle

Usar indebidamente la línea de emergencias

Las multas tipo 1 y tipo 2 pueden saldarse con actividades pedagógicas si se solicita dentro de los primeros cinco días hábiles. Sin embargo, muchas veces no se trata solo del valor económico, sino del impacto que estas acciones tienen en el entorno.

Todas estas conductas deterioran la convivencia y hacen parte de los focos del plan integral de seguridad, convivencia y justicia 2024-2027, con el que la ciudad busca transformar comportamientos cotidianos que generan conflicto.

