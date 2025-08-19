Una persona capturada y dos menores aprehendidos en paro de bicitaxistas en Bogotá

Luego de 12 horas de manifestaciones y bloqueos por cuenta de bicitaxistas en el occidente de Bogotá, el secretario de Seguridad de la ciudad, César Restrepo confirmó que una persona fue capturada y dos menores de edad fueron aprehendidos, en medio de estos hechos en donde hubo agresiones a funcionarios públicos.

El alto funcionario de la Alcaldía de Bogotá aseguró que ninguna vía de hecho en la ciudad será impedimento para la aplicación de la ley.

“Ninguna acción de hecho será viable en esta ciudad para evitar la aplicación de la ley, el Código de Tránsito y la lucha contra el crimen. Quiénes han ejercido la violencia contra los ciudadanos y contra la ciudad pretenden que la Administración Distrital no tome medidas en relación con las denuncias de la ciudadana con vehículos que ponen en peligro su integridad con el uso de autopartes robadas en esos vehículos y la instrumentalización de esos medios de transporte para el ejercicio de actividades criminales”, dijo Restrepo.

Tras los actos vandálicos, una funcionaria de la Alcaldía de Kennedy fue lesionada con una piedra lanzada por encapuchados. Además, más de 190 mil usuarios de TransMilenio resultaron afectados por los bloqueos y cuatro vehículos del Sistema fueron vandalizados.