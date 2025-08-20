El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“La regla es hasta 2037, es un exabrupto jurídico”: presidente de Canal 1 sobre nueva licitación

El pasado viernes 15 de agosto, durante el último consejo de ministros del Gobierno de Gustavo Petro, el presidente ordenó iniciar la licitación del Canal 1.

Según el mandatario, su intención es crear una “nueva forma de manejar la televisión” con el fin de que sea dirigida por la gente, las juventudes y no por el Gobierno ni “potentados económicos”.

Sin embargo, la concesión de este canal de televisión se encuentra actualmente vigente hasta el año 2037 por Plural Comunicaciones SAS.

Es por esto, que en W sin Carreta estuvo el presidente del Canal 1, Ramiro Avendaño, y dio sus puntos de vista sobre las declaraciones del presidente.

¿Hay preocupación tras las declaraciones del Petro?

Avendaño afirmó que no está preocupado, sin embargo, mencionó que ha tenido miedo y mucha presión. “El Gobierno Nacional en este momento quiere encontrar una irregularidad en el canal”.

¿Legalmente esto es posible?

El presidente del Canal 1 aseguró que las concesiones del Estado tienen unas reglas y estas se deben cumplir desde ambas partes, no se puede tomar una decisión unilateral, “es un exabrupto”.

“Esto es un ataque contra el Canal 1 porque es el más débil, pero se ven ataques contra los medios todos los días”, concluyó.

Escuche la entrevista completa:

