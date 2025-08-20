Licor y cigarrillos: el botín de ladrones, tras atraco a un establecimiento comercial en Bogotá

Tres personas fueron capturadas por robo a establecimiento en Chapinero. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Bogotá

En las últimas horas, en la localidad de Chapinero, Bogotá, uniformados que pertenecen al CAI Oxy, capturaron a tres hombres de 18,19 y 28 años, dos de ellos venezolanos, por robar 13 millones en productos y elementos de un supermercado.

Según la información, los hechos tuvieron lugar en el barrio Espartilla, justo cuando una empleada de la tienda se encontraba realizando el cierre del establecimiento y fue sorprendida por los hombres, que la intimidaron con arma de fuego.

Debido a la alerta de la ciudadanía, se activó el ‘plan candado’ donde interceptaron a los presuntos delincuentes. Al percatarse de la presencia policial, estos hombres intentaron huir y arrojaron los objetos en vía pública, pero lograron ser capturados.

Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego y dos motocicletas inmovilizadas. Así mismo, se logró la recuperación de 25 botellas de licor, tres celulares y una bicicleta. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

