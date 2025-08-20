SuperSalud tomó posesión de la red hospitalaria del Atlántico

Por irregularidades en la prestación del servicio, la Superintendencia de Salud aplicó la medida de intervención forzosa en la E.S.E Universitaria del Atlántico este martes 19 de agosto.

Según la entidad de vigilancia y control, fueron más de 49 los hallazgos detectados en la red de salud, que incluyen deudas hasta por $147 mil millones de pesos.

Dichas fallas se registraron en el área financiera, administrativa y asistencial.

Entre las mismas también figura la no existencia de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos, la falta de la infraestructura para la prestación del servicio de salud, el inadecuado manejo de residuos y el incremento progresivo en el déficit presupuestal.

La medida de intervención estará vigente por el término de un año y busca garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad para la población.

Por su parte, como agente especial fue designado el exalcalde de Valledupar, Freddy Socarrás.

Desde la Gobernación del Atlántico se pronunciaron por la intervención de la red, asegurando que buscan trabajar de manera coordinada para garantizar la oferta pública de salud en el departamento.

El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, manifestó que, ante la intervención forzosa, para administrar durante un año la ESE UNA en la ciudad de Barranquilla, “la Gobernación del Atlántico brindará todo el apoyo y garantías necesarias para sacar adelante la institución”.

“Por supuesto, de la mano de la Supersalud y del interventor designado, con el fin de seguir garantizando una prestación de servicios de salud con oportunidad y calidad en todo el departamento”, dijo el secretario.

Cabe mencionar que, la medida implica la separación inmediata de la gerencia y la remoción de la junta directiva de la entidad.