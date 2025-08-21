“Carlos Ramón González se equivocó metiéndose al Gobierno, él no necesitaba eso”: Carlos Amaya

La W conversó, desde Boyacá, con el gobernador del departamento, Carlos Amaya, sobre la controversia alrededor de Carlos Ramón González y los señalamientos desde múltiples sectores contra su partido político, la Alianza Verde.

Es importante destacar que la Alianza Verde ha sido uno de los partidos más salpicados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), procesando a varios de sus militantes como Sandra Ortiz, Iván Name y Carlos Ramón González.

“Hay que decir que Sandra nunca fue cercana a mí, en Boyacá todos saben que ella era mi principal opositora. Hay una narrativa que intenta decir que ella era mi cuota en el Gobierno y no es así, yo no voté por Petro, no lo apoyé, incluso quedé en minoría cuando se solicitó que la Alianza Verde fuera partido de gobierno, yo propuse que fuéramos independientes”, aseguró.

Asimismo, destacó que Carlos Ramón González lideró el rumbo de los verdes afines al Pacto Histórico, mientras que el gobernador Amaya fue el que lideró el sector que se fue a la coalición Centro Esperanza.

“Carlos Ramón fundó el partido y yo tengo que reconocerle que hizo algo muy importante abriendo espacios a jóvenes, me prestó el dinero para mi primera campaña a la Cámara. Él no tenía ninguna necesidad de meterse al Gobierno”, dijo.

¿Carlos Ramón González tomó una mala decisión al ingresar al Gobierno Petro?

Según explicó el gobernador Carlos Amaya en La W, “Carlos Ramón se equivocó metiéndose al Gobierno. No creo que haya hecho eso que se dice, él tenía demasiada influencia en el partido y el Gobierno como para meterse en eso, Sandra e Iván Name también, pero ninguno de esos grupos políticos ha estado relacionado conmigo”.

Finalmente, defendió a los concejales y alcaldes de su equipo, que también son de la Alianza Verde en solitario o coalición, destacando que no tienen nada que ver con el escándalo.

“Todos los partidos, sin excepción, tienen este tipo de problemas, yo no creo que porque haya un escándalo entonces se acabó el partido. La culpa de la corrupción no es de los partidos, y en los verdes se ha abierto la puerta a geste extraordinaria como Antanas Mockus, Enrique Peñalosa, todo eso no se puede borrar por las equivocaciones de unos pocos”, cerró.

