Policía denunció a Bolsonaro y a su hijo por “coacción” al Supremo en el caso del golpe de Estado

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro sale de un hospital después de someterse a exámenes médicos el 16 de agosto de 2025. (Foto de Mateus Bonomi/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

La Policía Federal de Brasil denunció este miércoles al expresidente Jair Bolsonaro y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por “coacción” a la Corte Suprema en el marco del proceso que afronta el líder ultraderechista por intento de golpe de Estado, informaron fuentes oficiales.

La institución presentó cargos contra el exmandatario, actualmente en prisión domiciliaria, y su hijo al concluir la investigación que indagaba las presuntas maniobras de ambos para torpedear el juicio por golpismo con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos.

La Policía sostiene que son sospechosos de haber cometido “delitos de coacción” y “tentativa de abolición del Estado democrático de derecho mediante la restricción al ejercicio de los poderes constitucionales”, según informó en una nota.

Le puede interesar: Desde enero, Donald Trump compró deuda de entidades municipales o empresas casi 700 veces

Según las autoridades brasileñas, Bolsonaro y su hijo Eduardo, quien se encuentra en Estados Unidos desde hace seis meses, buscaron “inducir, instigar y ayudar” al Gobierno de Donald Trump “a la práctica de actos hostiles contra Brasil” con el objetivo de “archivar” la causa por golpismo.

Ante esos indicios, el magistrado Alexandre de Moraes, el juez instructor en el proceso que se le sigue por golpismo en la Corte Suprema, impuso al exjefe de Estado (2019-2022) una serie de medidas cautelares, como el uso de tobillera electrónica y la prohibición de usar las redes sociales, y posteriormente decretó su prisión domiciliaria al apreciar el incumplimiento de estas.

Ese juicio, en el que se enfrenta a una posible pena de 40 años de prisión y que empezará el próximo 2 de septiembre, fue el principal motivo que llevó al presidente de EE. UU., Donald Trump, a imponer un arancel del 50 % adicional a las importaciones brasileñas, así como sanciones a varios de los jueces del Supremo, entre ellos De Moraes.

El dirigente republicano alega que Bolsonaro es víctima de una “caza de brujas” y exige que el juicio “acabe inmediatamente”.

Por su parte, Eduardo Bolsonaro se ha ufanado en los últimos meses de haberse reunido con autoridades de la Casa Blanca en busca de sanciones contra su propio país para ayudar judicialmente a su padre.

Escuche W Radio en vivo aquí: