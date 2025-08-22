“Este es el resultado de enfrentarnos al presidente”: alcalde Beltrán tras anulación de su elección

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, en medio de su discurso luego de la decisión del Consejo de Estado de anular su elección por doble militancia tras haber apoyado a candidatos al concejo de otros partidos diferentes al que lo avalaron, se despachó en contra del Gobierno Nacional y del presidente Gustavo Petro.

“A mí no me destituye, anularon la elección. Lo que sí tengo que dejar claro es que esta alcaldía no nos las encontramos en ningún millo, no me regaló ningún partido político ni ninguna maquinaria ni mucho menos el presidente me puso acá, el pueblo me puso acá”, dijo el alcalde Beltrán, quien aún no ha sido notificado de la decisión por parte del alto tribunal.

Beltrán Martínez también criticó a sus opositores y dijo que le dolía lo que estaba pasando en la ciudad pues con estas decisiones se frenan proyectos con los que se buscaba avanzar pues ahora la capital santandereana queda en un limbo jurídico hasta que se realicen nuevas elecciones.

“Lo que ha venido pasando últimamente con todos los líderes de derecha que se han venido enfrentado al presidente sino a todo este sistema que han querido callar, este es el resultado y el próximo es Antioquia”, agregó el alcalde Beltrán.