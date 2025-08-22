“Nos estamos devolviendo en temas de paz y respeto a las instituciones”: Magistrado Ibáñez

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, rechazó los atentados terroristas que se produjeron en Cali y Amalfi (Antioquia) y lamentó que “nos estemos devolviendo” a épocas anteriores con grandes ataques demenciales como los ocurridos.

“Nos estamos devolviendo en temas de paz y de tranquilidad y de convivencia, y respeto a las instituciones, lo cual obliga a las autoridades al mantenimiento del orden público (…) yo, como presidente de la Corte Constitucional, le hago un llamado al Gobierno para que oriente como responsable de ese asunto las medidas”, dijo el magistrado.

El presidente Ibáñez también hizo un llamado a la Fuerza Pública y a las instituciones de inteligencia para que se cumplan las funciones del Estado y se prevenga este tipo de ataques demenciales como los que se padecieron en las últimas horas.

“Nosotros como jueces de la República hacemos el llamado a esas autoridades para que justamente se adelanten esas medidas de protección”, sentenció.

Para el representante de la Corte Constitucional, las herramientas administrativas con las que cuentan las autoridades son suficientes para atender la situación y evitar que estas acciones criminales se repitan.

