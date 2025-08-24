El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ali A.K.A Mind celebra 20 años de carrera con el lanzamiento de Honesty.

Ali Rey Montoya, conocido artísticamente como Ali Aka Mind, ha construido en 20 años una carrera marcada por letras honestas y un fuerte vínculo con la cultura hip hop. Fundador del grupo Capital Special, lanzó su primer álbum como solista, Rap Conciencia, en 2008, y desde aquel momento ha consolidado un estilo propio que combina crítica social y experiencias personales.

Su más reciente trabajo, Honesty, es la continuación de un proyecto que inició en 2021, concebido como un viaje íntimo que explora emociones, aprendizajes y evolución artística. “No escribo para seguir tendencias; escribo para que cada canción me siga diciendo algo cuando la canto”, afirma.

El artista reconoció que su acercamiento al rap fue inesperado: creció escuchando boleros y rock latino, pero encontró en el hip hop un espacio de libertad y expresión a través del skate. “El rap me dio un lugar donde podía contar mi historia sin límites ni parámetros”, recuerda.

Sobre el panorama de la industria actual, Ali destacó el crecimiento del hip hop en Colombia: mayor profesionalismo, más identidad local y un público diverso que va más allá de los barrios. “Es emocionante ver niños en los conciertos, demuestra que el hip hop ya no tiene fronteras”, señaló.

Con giras nacionales e internacionales programadas, Ali Aka Mind celebra su historia mirando hacia adelante: “Quiero llegar a viejo, mirar atrás y saber que hice música con propósito”.

Escuche la entrevista completa:

