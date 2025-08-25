Capturados presuntos miembros del ELN en Vichada

A una finca del área general del municipio carreñense llegaron las tropas del Ejército para hacer efectiva una orden de allanamiento emitida por autoridades judiciales. Esto fue posible gracias a información de valor obtenida por el Sistema de Inteligencia Naval de la Orinoquía, que permitió identificar y ubicar con exactitud a los sospechosos y el inmueble utilizado como centro de acopio de estupefacientes.

Durante el allanamiento del lugar, los militares encontraron además un alijo que por sus características corresponderían a estupefacientes, además de munición y equipos de comunicación.

Por estos motivos, los dos sujetos de nacionalidad colombiana, quienes presuntamente pertenecerían al frente ‘José Daniel Pérez Carrero’ del ELN, fueron capturados, uno de ellos contando con orden de captura vigente.

Los dos capturados, quienes serían presuntamente coordinadores logísticos para el transporte de material, acopio de estupefacientes y dinamizadores de actividades delictivas en la capital del Vichada para afectar a miembros de la fuerza pública, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con el material incautado y demás elementos probatorios.