Película ‘Bajo el cielo antioqueño’ volvió a la pantalla grande después de 100 años

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Víctor Gaviria, director de cine, pasó por los micrófonos de La W para habar de la vuelta a la pantalla grande de ‘Bajo el cielo antioqueño’, una película silente de 1925 y que comenzó la historia del cine en Antioquia, preservada estos 100 años por la familia Mejía.

Esta película de Gonzalo Mejía, quién también fundó Cine Colombia, y dirigida por los hermanos Acevedo, fue guardada todos estos años en un formato de 35 milímetros y el pasado domingo, 24 de agosto, fue recordada en el auditorio Pablo Tobón.

El filme se hizo con una intención de “mostrar ese momento de esplendor de Medellín”, según Gaviria. El director remarca lo bella que la película es visualmente, describiéndola como un “documento increíble” que, aun después de tantos años, sigue atrapando a la audiencia. Las reacciones del público es lo que el cineasta resalta más de esta experiencia y la similitud de costumbres aun con 100 años de diferencia.

¿Cómo decidieron la música para acompañar la película actualmente?

El director Gaviria comenta que esta obra cinematográfica en su época era acompañada por unas partituras de piano, donde quienes tocaban en vivo lo hacían sin preparación, por lo que era fascinante.

Para esta ocasión, un grupo de estudiantes de música del ITM, junto a su profesor Julián Brijaldo en un semillero de música de cine, compusieron la música para esta película con sonidos andinos, del bambuco y música antioqueña.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause Mostrar Opciones ‘Bajo el cielo antioqueño’ volvió a la pantalla grande después de 100 años 11:58 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Bajo el cielo antioqueño, película. Foto: Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano

Escuche W radio en vivo: