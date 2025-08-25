¿Qué se necesita para entrar a Maldivas siendo colombiano? Conozca los requisitos

Para muchos las playas es el destino ideal para pasar unas vacaciones, usualmente son visitadas las playas de nuestro país en Santa Marta, Cartagena, San Andrés o como destinos internacionales aparecen islas en el Caribe como Aruba, Puerto Rico o República Dominicana.

Sin embargo, uno de los destinos más exóticos en el mundo son las Islas Maldivas, un país tropical en el océano Índico compuesto por más de 1000 islas de coral y que posee una población de 527.000 habitantes a fecha de 2024, paraíso habitualmente visitado en vacaciones por deportistas reconocidos.

¿Qué necesita para entrar a las Islas Maldivas en 2025 desde Colombia?

Según explica la ‘Revista Enfoque’, para entrar a las Islas Maldivas, los requisitos son los siguientes:

Pasaporte válido con al menos seis de vigencia

Visa de turista, esta la otorga el país de manera gratuita a la llegada y permite una estadía de 30 días.

Reserva de alojamiento (Hotel o Resort)

Vuelo de regreso confirmado

Fondos económicos suficientes para la estadía

Formulario de declaración de salud, este se llena antes de la llegada y debe incluir información del estado de salud del viajero.

¿Cómo se llega Maldivas desde Colombia?

Actualmente, no hay vuelos directos desde Colombia hacia las Islas Maldivas, sin embargo, se puede llegar al Aeropuerto Internacional de Malé, en las Islas Maldivas, haciendo escala desde ciudades en Europa como Madrid, París o Ámsterdam.

Según datos de Google, los vuelos hacia Maldivas tienen un precio estimado de $8.600.000 pesos colombianos.

