Diego Cáceres, el colombiano que lleva su música de The Mills a Marvel y campañas internacionales

Diego Cáceres, más conocido como ‘Dizee’, es uno de los nombres más escuchados del sonido musical y comercial en Colombia.

Su carrera comenzó en 2004, antes de ser reconocido como tecladista de la banda The Mills, con la que lleva más de 20 años en la escena del rock.

A la vez, su trabajo en el mundo de la publicidad lo llevó a estar detrás de campañas para marcas como Oreo, Pepsi, Águila, Rappi o Avianca, asi mismo, llegar a colaborar para Nickelodeon, Marvel o Cartoon Network.

De sus logros más recientes, destaca el premio India Catalina por su diseño sonoro en la Sinfonía de los Bichos Raros, serie infantil muy importante en la televisión de Colombia. Además, hizo parte de campañas políticas en Colombia,

Estados Unidos y otros países, como lo fue un trabajo musical para la campaña de Kamala Harris hace unos años.

Cáceres combina esta versatilidad con el rol que tiene en The Mills, banda que lleva más de 2 décadas de trayectoria y que prepara un próximo gran concierto en Bogotá: “La clave está en seguir creando música que conecte, ya sea en un comercial, en una serie o en un escenario”, aseguró.

Su visión está más allá del entretenimiento: Cáceres cree en la música como motor de impacto en la sociedad, recordando experiencias dónde el arte cambió la realidad de varias personas, dando de ejemplo las veces que sus proyectos músicales ayudaron a comunidades vulnerables, como la del Bronx en 2016, “La música inspira y puede cambiar vidas”, afirmó.

Ahora, Cáceres tiene el plan de incursionar musicalmente en el cine, volviendo a afirmar qué la música hecha en Colombia puede ser emotiva y tener mucho poder.

