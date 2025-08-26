“Si Congreso hubiera legalizado cannabis no tendríamos un ‘traqueto’ matando colombianos”: Petro

Luego de que el Ejército Nacional y la Policía reportaran la incautación más de 8 toneladas de marihuana y un kilogramo de clorhidrato de cocaína que pertenecía al Bloque Central Isaías Pardo, bajo el control de alias ‘Iván Mordisco’, el presidente Gustavo Petro destacó la operación desarrollada en La Plata, Huila.

El presidente Petro fue enfático en decir que si el congreso hubiera legalizado el cannabis “no tendríamos un traqueto matando colombianos humildes innecesariamente. Más papistas que el papa, el cannabis es legal en la mayor parte del mundo y naciones unidas consideró que no es dañina a la salud humana”.

La operación militar fue ejecutada por soldados del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza y el Grupo Liviano de Caballería N.° 6, en coordinación con la Policía Antinarcóticos, en la que decomisaron el cargamento que tenía como destino países del sur del continente.

El narcótico incautado al ser comercializado fuera del país, habría alcanzado un valor estimado de más de 11.000 millones de pesos (USD 2,7 millones aproximadamente), triplicando su precio frente al mercado interno colombiano. “La incautación representa la eliminación de más de 8 millones de dosis individuales de marihuana, evitando su circulación en redes internacionales de microtráfico”, señaló el Ejército.

El cargamento fue hallado oculto entre pacas de heno dentro de un camión tipo dobletroque, abandonado por su conductor al percatarse de los controles militares en la vereda Panorama, municipio de La Plata, Huila.

Según las investigaciones, el narcótico provenía del Cauca y sería movilizada a través de corredores del sur del país con destino final en Sudamérica.