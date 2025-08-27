Colombia, país invitado especial de la Feria del Libro de Monterrey 2025

La fuerza de la tradición literaria de Colombia se hará presenta en la 33.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Monterrey que este año albergará al país suramericano como invitado de honor y tendrá a la escritora Laura Restrepo a cargo de su discurso inaugural, según indicó este martes la organización.

El evento está programado del 11 al 19 de octubre en las instalaciones del Centro Internacional de Negocios (Cintermex) en Nuevo León, al norte de México.

En el programa de la FIL Monterrey 2025 destaca la presencia de la escritora colombiana ganadora del Premio Alfaguara de Novela, así como de otras personalidades, entre ellas, la autora española Rosa Montero y la periodista argentina Leila Guerriero.

“Por primera vez contaremos con Colombia como invitado de honor que mostrará en Monterrey la fuerza de su tradición literaria, la riqueza de su producción editorial y su amplia experiencia en la promoción de la lectura”, señaló Hénoc de Santiago, director de la FIL Monterrey, en rueda de prensa.

De Santiago destacó la tradición del país invitado en el máximo evento literario del norte del país, al asegurar que no es casualidad que Bogotá haya sido la primera ciudad latinoamericana designada como ‘Capital Mundial del Libro’ en 2007, un reconocimiento que la ha proyectado como un referente internacional.

Por otra parte, resaltó que el programa literario de este año convocará a autores y autoras de más de 10 países que buscarán generar conversación en torno a diferentes temas, pero con especial énfasis en la relación entre tecnología y humanismo.

Por su lado, el embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García Manosalva, destacó el vínculo cultural que existe entre México y Colombia.

“Hemos venido a compartir con México y el mundo un pequeño, pero profundo recorrido de nuestras letras, nuestra música y nuestra identidad cultural”, expuso el diplomático.

