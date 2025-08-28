Revelan causa de muerte de familia en hotel de San Andrés: alta concentración de fosfina

“Intoxicación por fosfina” fue la causa de la muerte de los tres integrantes de una familia bogotana que viajó al archipiélago de San Andrés para disfrutar de sus vacaciones y que falleció el viernes 11 de julio de 2025, en extrañas circunstancias, mientras se hospedaba en el Hotel Portobelo Convention.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que la muerte de la familia integrada por Tito Nelson Martínez Hernández, de 42 años (padre); Viviana Andrea Canro Zuluaga, de 45 años (madre), y Kevin Martínez, de 4 años (hijo), fue causada por la inhalación del gas fosfina.

Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR), con sede en Atlanta, Georgia, “la fosfina es un gas incoloro, inflamable, que explota a temperatura ambiente y que huele a ajo o a pescado podrido. Pequeñas cantidades ocurren naturalmente provenientes de la degradación de materia orgánica. Es levemente soluble en agua”.

También agregan que “la fosfina es usada en las industrias de semiconductores y de plásticos, en la producción de un retardador de llamas y como plaguicida en granos almacenados”.

El informe revelado por Noticias RCN advierte que la causa de la muerte fue anoxia, es decir, “una ausencia total de oxígeno en los tejidos”, esto luego de inhalar el gas conocido como fosfina.

Padre de mujer que murió con su familia en San Andrés aseguró sentir “olor a gas” en el hotel

Orlando Canro, padre de Viviana Andrea Canro, señaló que su hija había invitado a la familia a celebrar el Día del Padre.

Según relató, desde el principio su hija Viviana se sintió incómoda en la habitación porque tenía un olor fuerte e incluso pidió cambio, lo cual no fue posible, ya que, según la administradora, todo estaba ocupado. Por eso, el hombre aseguró que posiblemente fue un gas el que causó la muerte de su familia.

“El mal olor. Pues una realidad para mí, personalmente, eso fue como una intoxicación de algún gas que ella presintió, porque ella me lo dijo. Y nosotros entramos, yo en la mañanita también entré y sí, sentí un mal olor, yo lo sentí, pero nunca se va a imaginar que va a ser una tragedia. Yo me imaginé que era con un olor como a vinilo, como a pintura, pero sí, estaba ya fuertecito”, relató.

Justo el día de los hechos, Canro quería llevarles un tinto a sus familiares, pero se encontró con la dolorosa escena:

“Yo bajé a comprar, a traerles el tintico, llevárselo a la habitación de ellos y dárselo. Pero estuvimos golpeando, insistiendo varias veces y no nos atendieron, no nos abrieron la puerta. Enseguida insistimos en el celular, llámenos, y tampoco nos respondieron. Ya nos preocupamos con mi esposa, fuimos a la administración, pedí las llaves de copia que tienen ellos y mandaron a una chica para que nos abriera. Nos abrió y no tengo palabras para describir lo que vi adentro. Fui la primera persona que entró con mi esposa y vimos el hallazgo de mi familia en malas condiciones. Pues no estaban mal, mal digo en malas condiciones, no, porque no vi nada de violencia; lo único que vi fue a mi yerno y a mi nieto acostaditos en la cama y mi hija sí trató seguro de caminar o algo porque estaba en el piso tiradito”.

Tras los hechos, el abuelo de la familia, junto con su esposa, fueron llevados a otro hotel.

“Anteayer tuvimos una cita con uno de los encargados del hotel, que nos llamó a una charla, ofreciéndonos todo respaldo, todo lo que sea de ellos. Pues el mismo día ellos nos cambiaron de hotel porque yo no quise volver a ese hotel. Entonces nos cambiaron de hotel”, agregó.

¿Qué dice el Hotel Portobelo?

Por medio de un comunicado, este lunes el Hotel Portobelo se pronunció asegurando que continúan acompañando a la familia afectada por los hechos.

“El Hotel Portobelo Convention informa a la opinión pública que sigue colaborando y a la espera del resultado de la investigación sobre los hechos presentados el pasado 11 de julio, para determinar la causa del triste suceso”, expresaron.

Agregaron que “el Hotel Portobelo Convention seguirá prestando total colaboración a las autoridades competentes, participando con todo el compromiso y responsabilidad en cada etapa del proceso de investigación. Nuestro personal ha colaborado con todos los requerimientos de las entidades con el fin de apoyar el esclarecimiento de los hechos. Hemos recibido a todos los organismos de investigación en el hotel a fin de que realicen respectivas inspecciones”.

