65% de todo el territorio nacional se vería afectado por suspensión del PAE: contralor de Educación

Andrey Geovanny Rodríguez, contralor de Educación, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar sobre la alerta que lanzaron sobre el riesgo inminente de suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia.

Mencionó que el Gobierno Nacional ha dicho que están haciendo lo posible para poner más recursos en los territorios y que el PAE no llegue a ese punto. “Lastimosamente debemos decir que el programa nació desfinanciado”.

Precisamente, señaló que la Unidad de Alimentos del Ministerio de Educación solicitó 4.3 billones de pesos para el inicio del PAE en Colombia, pero solo les dieron 2.1 billones de pesos. “Esto llevó a que a la alerta nacional de que en septiembre y octubre comience la afectación”. Por esto, pidió que se giren los recursos para seguir con el programa de alimentación.

¿Qué regiones se verán afectadas por la posible suspensión del PAE?

“Inicialmente se tenía 29 entidades que en septiembre iniciaban suspensión, pero es todo el país. Más de la mitad del territorio nacional, son 52 ETC (…). Es el 65 % de todo el territorio nacional”, confirmó.

No obstante, mencionó que zonas como el Pacífico colombiano y los departamentos Amazonas, La Guajira, Tolima y Córdoba serían los más afectados.

Finalmente, celebró también que los mandatarios locales están acudiendo a otras formas de financiación para que el PAE no se suspenda.