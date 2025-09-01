Falleció el exgobernador del Atlántico, Antonio Abello Roca

Murió el exgobernador del Atlántico, Antonio Abello Roca. Foto: El Heraldo.

Este fin de semana se registró el fallecimiento de Antonio Abello Roca, exgobernador del Atlántico y destacado dirigente político de la región.

Su deceso se reportó el pasado sábado 30 de agosto.

Abello Roca ocupó importantes cargos nacionales y locales, desempeñándose también como ministro de Comunicaciones.

En el sector privado, fue presidente de Fedealgodón y cumplía el rol de columnista en el periódico El Heraldo de Barranquilla.

El gobernador del Atlántico, Eduardo verano, lamentó su fallecimiento, mencionando que, “su compromiso con el servicio público deja una huella imborrable”.

Asimismo, envió un mensaje de solidaridad y apoyo a su familia.

“Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Antonio Abello Roca, exgobernador del Atlántico y gran dirigente político barranquillero. Su compromiso con el servicio público deja una huella imborrable en nuestra historia. Acompaño de corazón a su familia y amigos en este momento de dolor”, dijo Verano.

Escuche W Radio en vivo aquí: